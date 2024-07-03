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TFF İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen: İnşallah finale kadar gideceğiz

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#EURO 2024#TFF#Müslüm Özmen
TFF İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen: İnşallah finale kadar gideceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 12:14

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, A Milli Takım’ın EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

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Milli takımın harika bir sonuç aldığını belirten Müslüm Özmen "Bugün inanılmaz büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Buradaki o insanların mutluluğunu görmek çok farklı bir şey. Onları gördüğümüz zaman gözyaşlarımızı tutamadık açık söyleyeyim. Harika bir sonuç. Bu milli takımın başarısızlığı sürpriz olur, başarısı olmaz. Bugün kazanacağımıza da çok inanıyordum. Mutlaka kazanacağız dedim. Berlin’de Almanya ile oynadığımız hazırlık maçında da ‘Bu bir final provası’ demiştim. İnşallah finale de gideceğiz” ifadelerini kullandı.

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"MÜTHİŞ BİR COŞKU VAR"

Müthiş bir coşku olduğundan bahseden Özmen, "İnanılmaz bir seyircimiz var. Müthiş bir coşku var. Çocukların hepsi inanıyor. Biz milletimize bunu yaşattığımız için çok mutlu ve sevinçliyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu büyük konuşmak değil. Milli takımda harika bir jenerasyon yakaladık. İnşallah bunu başaracağız. Türk milletinin neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Her şeyin iyisine layığız. İnşallah çok daha güzel günlerimiz olacak" şeklinde konuştu.

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"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

Ay-yıldızlıların iyi bir milli takım olduğunun altını çizen Müslüm Özmen, "Bugün oynadığımız oyunu gördünüz. Gerçekten çocuklar disiplinli ve canla, başla oynadılar. Çok yetenekli oyuncularımız var. Her an birisi çıkıp bir şey yapabiliyor. Hemen hemen bütün takımları seyrettik. Biz iyi takımlardan birisiyiz. Benim en çekindiğim takım İspanya. Finale kadar görmeyeceğiz. Finalde görsek de kazanan biz olacağız diyorum. Biz iyi bir takımız. Harika bir taraftarımız var. Seyirci avantajı bizde” diyerek konuşmasını noktaladı.

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#EURO 2024#TFF#Müslüm Özmen

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