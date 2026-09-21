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TFF, hakemlere yönelik açıklamalar için harekete geçti: İngiltere sistemi geliyor, ağır cezalar yolda!

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#Süper Lig#TFF#MHK
TFF, hakemlere yönelik açıklamalar için harekete geçti: İngiltere sistemi geliyor, ağır cezalar yolda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 14:07

Süper Lig'de son haftalarda artan hakem tartışmaları ile birlikte kulüp başkanları ve teknik direktörlerin TFF, MHK ve hakemleri hedef alan açıklamaları Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. İşte detaylar...

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6. haftası tamamlanan Süper Lig'de kulüp başkan, yönetici ve teknik direktörlerinin maç öncesi ve sonrasında hakemler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef alan sert açıklamaları TFF yönetimini harekete geçirdi.

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HT Spor'un haberine göre; TFF yönetimi, Süper Lig'deki toksik iklimi dağıtmak amacıyla 'İngiltere' ceza sistemini uygulamaya koyma kararı aldı. Kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen bu yeni modelde, kulüplere ve yöneticilere verilecek para cezaları artık sabit kalmayacak ve ihlal tekrarlarında cezalar katlanarak artacak.

"PARASI OLAN KONUŞUR" DÖNEMİ BİTECEK

TFF'nin getireceği yeni sistemde dikkat çeken bir diğer nokta ise yaptırımların sadece para cezasıyla sınırlı kalmayacak olması. Yeni düzenlemeyle birlikte, "parasını öder, konuşurum" anlayışının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu nedenle artan para cezalarının yanı sıra kulüp yetkililerine ağır hak mahrumiyeti cezalarının da uygulanacağı belirtiliyor.

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MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARA İKİ KATA CEZA!

Yapılacak düzenlemenin en dikkat çeken detaylarından biri de açıklamaların zamanlamasına yönelik oldu. Maçtan önce karşılaşmaların hakemlerini veya kurulları baskı altına almak amacıyla yapılan açıklamalara tolerans gösterilmeyecek.

TFF, maç öncesinde yapılacak bu tarz açıklamalara standart cezanın tam iki katını uygulayarak saha dışındaki müdahalelerin önünü kesmeyi hedefliyor.

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#Süper Lig#TFF#MHK

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