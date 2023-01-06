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TFF, hakem listelerini açıkladı! 6 yeni isim...

Güncelleme Tarihi:

#TFF#MHK#Süper Lig
TFF, hakem listelerini açıkladı 6 yeni isim...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 00:59

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

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TFF Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

İşte TFF'nin açıklaması;

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

6 HAKEM EKLENDİ

Süper Lig'de maç yönetecek hakemler listesine Burak Pekkan, Cihan Aydın, Turgut Doman, Direnç Tonusoğlu, Yiğit Aslan ve Murat Erdoğan eklendi.

TFF, hakem listelerini açıkladı 6 yeni isim...

TFF, hakem listelerini açıkladı 6 yeni isim...

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#TFF#MHK#Süper Lig

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