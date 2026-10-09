TFF gidecek mi, kalacak mı? 2 istifa, 14 devam, 4 kararsız

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem teşkilatının yeni ve eski üst düzey 5 yöneticisinin ‘mobing, evrakta sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ gibi suçlardan, hakem Yasin Kol’un da ‘şike ve teşvik primi’ suçlamasıyla tutuklanmasıyla sarsılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun geleceğini belirleyecek kritik toplantı bugün yapılacak. Salı gününden bu yana Avrupa’da UEFA yetkilileriyle çeşitli temaslarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu sabah İstanbul’a gelecek ve saat 15.00’te başlayacak toplantıya başkanlık yapacak. Toplantıda Türk futboluyla ilgili önemli kararlar alınacak..

27 üyenin 7’si daha önce ayrıldı

ÖNCELIKLE olağanüstü seçim kararı görüşülecek. 18 Temmuz 2024’te yapılan seçimde 14 asil, 13 yedek olmak üzere toplam 27 kişiyle yola çıkan TFF Yönetim Kurulu’ndan bugüne dek 6 kişi istifa etti. Bayram Saral, Bayram Akgül, Ceyhun Kazancı daha önceden, Mevlüt Aktan, Seymen Geçtürk, Adem Doğrul olağanüstü seçim istedikleri için, Ural Aküzüm de bahis hesabı bulunduğu gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildiği için ayrıldı. Geri kalan 20 üyeden Mustafa Temel Bozbağ ve Kazım Şengöçgel’ün bugün yapılacak toplantıda, yaşanan son olaylar sonrası TFF Yönetim Kurulu olarak topluca istifa etmeleri gerektiği görüşünü savunacakları öğrenildi.

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Dört kişi kararını bugün verecek

TFF Yönetim Kurulu’nda, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na yakınlıkları ile bilinen Ali Fuat Göktaş, Hasan Surözü ve Zehra Neşe Kavak başta olmak üzere Cengiz Gökay, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray, Bilal Arslan, Gürkan Uğur, İbrahim Özbay, Esma Ersin, Lale Cander, Metin Akgüz, Muhammet Akçay ve Hüseyin Yangın, son anda bir değişiklik olmadığı takdirde göreve devam etmeleri gerektiği düşüncesinde. Dört üye ise ‘istifa edip seçime gidelim mi yoksa devam mı edelim’ kararını bugünkü toplantıda verecek. Söz konusu isimlerin Mecnun Otyakmaz, Murat Şahin, Fazlı Çilingir ve Zafer Bahadır Saraç olduğu belirtildi.

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Montella'nın gözü kulağı bu toplantıda

TFF Yönetim Kurulu’nun bugün yapacağı toplantı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Türkiye’deki geleceğini de belirleyecek. 2026 Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk 4 maçın kaybedilmesi nedeniyle topun ağzında olan Montella’nın kalıp kalmayacağı TFF toplantısında belli olacak. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi ‘devam’ kararı aldığı takdirde İtalyan teknik adamla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Adana Demirspor, 2021-2023 yılları arasında teknik direktörlük yapan Vincenzo Montella’nın, kulüpten alacağı 330 bin Euro’dan feragat ettiğini açıkladı.

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TFF statüsü ne diyor?

TFF Statüsü’nün ‘Yönetim Kurulunun Oluşumu’ başlıklı 33. maddesine göre TFF yönetim kurulu, başkan ve 14 üyeden oluşurken, genel kurulda 14 de yedek üye seçiliyor. ‘Yönetim Kurulunun Kararları’ başlıklı 36. maddeye göre ise 15 kişilik kurulun toplanabilmesi için salt çoğunluk olan en az 8 kişinin hazır bulunması gerekiyor. 8 asil üye aynı anda istifa ederse 7 üye kalır ve bu toplantı yeter sayısını ortadan kaldırır ancak bu, “8 istifa olursa yönetim otomatik düşer ve seçim yapılır” anlamına gelmiyor. Çünkü 33. maddede belirtildiği gibi yönetim kurulunda boşalan üyelikler, yedek üyeler arasından yapılan atamalarla tamamlanıyor.

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MHK için 3 aday

SONUCU merakla beklenen TFF Yönetim Kurulu toplantısının gündem maddeleri arasında, Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasıyla boşalan MHK Başkanlığı görevine kimi getirileceği konusu da olacak. Geçici olarak hakem atamaları kurulunun başına getirilen MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, hakemlik kariyerine 1 yıldan az sürede nokta koyduğu için talimatlar gereği başkan olamıyor. Taylor’ın başkanlığa getirilebilmesi için talimatın değişmesi gerekiyor. TFF’nin MHK Başkanlığı için düşündüğü diğer isimler ise Serdar Tatlı ve Sürhat Müniroğlu. Daha önce isimleri gündeme gelen Fırat Aydınus ve Bünyamin Gezer mevcut TFF’de görev almayı düşünmediklerini açıklamıştı.