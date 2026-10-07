TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Mustafa Temel Bozbağ ve Mevlüt Aktan'ın ardından bir istifa daha geldi.

TFF, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur.

Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz."