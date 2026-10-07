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TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti!

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Futbol Federasyonu#Abdullah Ayaz#İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 14:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın Genel Sekreterlik görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Mustafa Temel Bozbağ ve Mevlüt Aktan'ın ardından bir istifa daha geldi.

TFF, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur.

Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz."

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti

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#Türkiye Futbol Federasyonu#Abdullah Ayaz#İbrahim Hacıosmanoğlu

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