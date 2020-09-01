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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

TFF Genel Kurulu bugün Ankara'da yapılacak

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TFF Genel Kurulu bugün Ankara'da yapılacak
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun olağan genel kurulu bugün Ankara’da yapılacak.

Çoğunluk sağlanamaması halinde yarın yine sağlanamazsa çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül’de gerçekleştirilecek genel kurulda gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak.

Önceki gün gündemdeki üç maddenin belgelerinin eksik olduğunu ve zamanında gönderilmediğini vurgulayarak genel kurulun ertelenmesi isteyen Kasımpaşa ve TFF’ye itiraz yazısı gönderen Fenerbahçe ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon’un kongreye katılmayacağı öğrenildi.

 

TFF Genel Kurulu bugün Ankarada yapılacak

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