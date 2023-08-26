TFF Fair Play ödülleri sahiplerini buluyor

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fair Play ruhunun her şeyden üstün tutulması, rakibe saygıdan taviz verilmemesi ve yeşil sahalardaki kardeşlik ortamının herkese örnek olması amacıyla geçen yıl verilmeye başlanılan TFF Fair Play/Adil Oyun Ödül Törenleri ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından yapılamamıştı.

Hepimizde derin izler bırakan, tarifsiz acılar yaşatan depremin ardından Türk futbol ailesi yaraları sarmak için omuz omuza vererek dayanışma ruhunun en güzel örneklerini sergiledi. TFF Fair Play Sosyal Sorumluluk Kurulu da geride bıraktığımız dönemin son Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ni vererek, 2022-2023 sezonunu birlik, beraberlik ruhuyla taçlandırmaya karar verdi.

2022-2023 Sezonu TFF Fair Play/Adil Oyun Ödül Töreni, 29 Ağustos Salı Günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde yapılacak. Centilmenlik, etik değerlere bağlılık ve adil oyun ruhunu ödüllendirmek için yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyacağız. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ödül töreni saat 17.00'de başlayacak.

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TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, sezonun son TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri sahiplerini belirlerken; Takım, Futbolcu, Teknik Direktör, Başkan/Yönetici ve Taraftar olmak üzere 5 kategoride yapılan değerlendirmeye Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig'i de ekledi.

Kurul ayrıca yıl içerisinde yapmış oldukları eylemler ve ortaya koydukları karakterler ile sosyal sorumluluk ve fair play açısından değerli bulunan ancak daha önce tasnif açısından belli bir yere konumlandırılmamış nitelikteki davranışların da ödüllendirilmesi yönünde karar aldı. Futbolun güzelliklerini ödüllendirip teşvik etmeyi amaçlayan Kurul, bu kıstasları taşıyan kulüp, kurum ve kişilere Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Özel Ödülü verecek.