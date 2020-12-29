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GeriFutbol TFF Etik Kurulundan Sumudica'ya kınama
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 29.12.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

TFF Etik Kurulundan Sumudica'ya kınama

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TFF Etik Kurulundan Sumudica'ya kınama
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya "Yazılı medya aracılığı ile kınama" yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Marius Sumudica'nın 29.09.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın Genel Yükümlülük başlıklı 10. maddesinin, Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma başlıklı 12. madde (d) bendi kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve takdiren 'Yazılı medya aracılığı ile kınama' yaptırımının uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

TFF Etik Kurulundan Sumudicaya kınama

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