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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy'un acı günü

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TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy'un acı günü
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Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy vefat etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Süreyya Ulusoy'a Allah'tan rahmet; Sayın Haluk Ulusoy, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.



Süreyya Ulusoy'un cenazesi yarın Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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