TFF duyurdu! 2022 yılında FIFA kokartı alan hakemler belli oldu

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2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede yer alan hakemler şöyle;



FIFA HAKEMİ: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Zorbay Küçük



FIFA YARDIMCI HAKEMİ: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel



FIFA VAR HAKEMİ: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu



FIFA KADIN HAKEMİ: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş Pakkan



FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMİ: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök



FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın



FIFA FUTSAL HAKEMİ: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak