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TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu

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#TFF#Dış İlişkiler#Türkiye Futbol Federasyonu
TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 12:52

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

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TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu.

TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Dış İlişkiler Kurulu'nun başkanlığına, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar getirildi.

Kurul üyeleri arasında ABD'de bilişim ve yazılım üzerine çalışan işadamı Ahmet Köse, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Vali Salih Ayhan gibi isimler dikkat çekti.

Mehmet Emin Birpınar başkanlığındaki Dış İlişkiler Kurulu'nun üyeleri ise şöyle:

Cevat Kaya
Salih Ayhan
Metin Alper
Yunus Kabal
Yusuf Büyük
Hakan Bilal Kutlualp
Metin Koç
Serkan Aykaç
Nihat Öztürk
Mustafa Oğuzhan Altınok
Latif Ersoy
Çağrı Kanver
Ahmet Köse
Barış Orbay
Erkan Ömeroğlu
Metin Karabiber
Yılmaz Hasoğlu
Deniz Ertem
Cavit Sevim
Fatih Mehmet Ceyhan
Cemal Burak Yılmaz
Mehmet Abdikoğlu
Serkan Duran
Mustafa Saral
Ali Karaca
Bülent Köksal
Atilla Bayoğlu
Emir Kuriş

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#TFF#Dış İlişkiler#Türkiye Futbol Federasyonu

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