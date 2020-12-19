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Haber Giriş: 19.12.2020 - 22:01 | Son Güncelleme:

TFF, bir üst klasman hakeminin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

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TFF, bir üst klasman hakeminin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimizin dün yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Hakemin tedbir amacıyla karantinaya alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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