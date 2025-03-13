TFF, Beşiktaş'ın yabancı isteğini değerlendirecek!

Haberin Devamı

Beşiktaş camiası Tüpraş Stadyumu’nda bulunan White Pepper Restoran’da düzenlenen iftarda bir araya geldi. Başkan Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu üyeleri ve eski başkanlar Serdal Bilgili, Ahmet Nur Çebi, Hüseyin Yücel’in yanı sıra TFF 1. Bakan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da iftara katıldı.

Otyakmaz, iftar sonrası basın mensuplarına açıklama yaparken, yabancı hakem konusuna da değindi ve “Beşiktaş camiasının daveti için Serdal Adalı’ya teşekkür ederim. Güzel bir akşamdı. Yabancı hakem konusuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız” dedi.