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Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

TFF, Beşiktaş'ın 'şampiyonluk' başvurusunu reddetti!

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TFF, Beşiktaş'ın 'şampiyonluk' başvurusunu reddetti!
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TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986-87 sezonu şampiyonluğunu talep ettiği başvuruyu reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 30 Haziran 2020 günlü (25) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 19.06.2019 tarih E.2020/148 K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. UEFA'ya yapılacak bildirimin son gününün 30.06.2020 tarihi olması dolayısı ile kulübün, olağanüstü toplantı talebi kabul edilerek dosya incelemeye alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

TFF, Beşiktaşın şampiyonluk başvurusunu reddetti

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