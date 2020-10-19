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GeriFutbol TFF, Berna Gözbaşı için geçmiş olsun mesajı yayımladı
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Futbol
Haber Giriş: 19.10.2020 - 19:01 | Son Güncelleme:

TFF, Berna Gözbaşı için geçmiş olsun mesajı yayımladı

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TFF, Berna Gözbaşı için geçmiş olsun mesajı yayımladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Demir Grup Sivasspor maçında ailesi saldırıya uğrayan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan ve konuk ekip taraftarlarının yer almadığı 5. hafta müsabakasında, Kayserispor Başkanı Sayın Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi ile diğer aile fertleri ve çocukların da bulunduğu locaya çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Öncelikle, saldırıdan dolayı baygınlık geçiren kızı, darbedilen kardeşi Ozan Gözbaşı olmak üzere, Sayın Berna Gözbaşı ve tüm aile fertlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Yaşanan olayın kınandığına da yer verilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk sporunda asla görmek istemediğimiz bu tür olayların karşısında olduğumuzu vurguluyor, yaşanan bu vahim olayı kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemler emniyet güçleri tarafından sürdürülürken, Türkiye Futbol Federasyonu olarak elimizde bulunan tüm bilgi, belge ve görüntüleri, savcılık ve emniyet yetkililerine ulaştıracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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