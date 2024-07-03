TFF Başkanvekili Yusuf Günay: Bütün kardeşlerimin alınlarından öpüyorum

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Çok gururlu olduklarını ifade eden Yusuf Günay, "Çok heyecanlı bir maç oldu. Çok gururluyuz. Bugün Türk halkına çok büyük mutluluk yaşattı milli takımımız. Gerçekten mutluluktan ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar, bundan eminiz. Ben tekrar tebrik ediyorum. Türk halkına yaşattıkları bu gurur için bütün kardeşlerimin alınlarından öpüyorum" diye konuştu.

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"TÜRK HALKININ DESTEĞİ BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİN ARKASINDA"

Çok sayıda Türk taraftarın Almanya’da olduğuna değinen Günay, "Artık bundan sonra kim çıkarsa çıksın. Sonuçta milli takım son derece konsantre. Son derece iyi hazırlanıyor. Türk halkının desteği bütün kardeşlerimizin arkasında. Bunu hissediyoruz. Burada muazzam bir taraftar kitlemiz var. Sanki Türkiye’de oynanıyor maçlar. Stattaki atmosferi tarif etmek mümkün değil" diyerek sözlerini noktaladı.