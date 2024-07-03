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TFF Başkanvekili Yusuf Günay: Bütün kardeşlerimin alınlarından öpüyorum

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#EURO 2024#TFF#Bizim Çocuklar
TFF Başkanvekili Yusuf Günay: Bütün kardeşlerimin alınlarından öpüyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 11:30

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Yusuf Günay, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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Çok gururlu olduklarını ifade eden Yusuf Günay, "Çok heyecanlı bir maç oldu. Çok gururluyuz. Bugün Türk halkına çok büyük mutluluk yaşattı milli takımımız. Gerçekten mutluluktan ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar, bundan eminiz. Ben tekrar tebrik ediyorum. Türk halkına yaşattıkları bu gurur için bütün kardeşlerimin alınlarından öpüyorum" diye konuştu.

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"TÜRK HALKININ DESTEĞİ BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİN ARKASINDA"

Çok sayıda Türk taraftarın Almanya’da olduğuna değinen Günay, "Artık bundan sonra kim çıkarsa çıksın. Sonuçta milli takım son derece konsantre. Son derece iyi hazırlanıyor. Türk halkının desteği bütün kardeşlerimizin arkasında. Bunu hissediyoruz. Burada muazzam bir taraftar kitlemiz var. Sanki Türkiye’de oynanıyor maçlar. Stattaki atmosferi tarif etmek mümkün değil" diyerek sözlerini noktaladı.

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#EURO 2024#TFF#Bizim Çocuklar

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