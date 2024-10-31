TFF: Başkanlar alınan kararlara uymuyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yayımlayarak gergin ortamın son bulması çağrısında bulundu. TFF’den yapılan açıklamada yüzeysel çekişmelerle futbolun marka değerini layık olduğu yere koyulamayacağının defalarca dile getirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

KiMSEYE FAYDA SAĞLAMIYOR

“Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortak kararlar alsak da bu kararların uygulanmadığını ve ortaya koyulan ilkelere sadık kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Türk futbolunun lokomotifi olan bu kulüpler, kendi taraftarlarını ve camialarını rahatlatmak adına sorumluluğu farklı yerlere yükleyerek futboldaki kardeşlik iklimine zarar vermektedir. Çeşitli platformlar aracılığıyla yapılan açıklamalar ve paylaşımlar üzerinden camiaları karşı karşıya getirmek, aşağılamak ya da kötülemek kimseye fayda sağlamamaktadır.”