TFF Başkanı Özdemir'den Milli Takıma ziyaret! İrfan Can ve Taylan Antalyalı detayı...

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.

Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculara 24-30 Mart arasında oynanacak 3 maç için başarılar diledi.

TAYLAN VE İRFAN CAN AYNI MASADA

Öte yandan Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci yemekte aynı masada buluştu. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından iki yakın dostun arasının açıldığı ifade ediliyordu.

İrfan Can Kahveci'nin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferinin ardından Taylan Antalyalı, İrfan Can'ı sosyal medya hesaplarından çıkartmıştı.

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