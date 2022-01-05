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TFF Başkanı Özdemir’den Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thani’ye ziyaret

#TFF#Katar#Al Thani
TFF Başkanı Özdemir’den Katar Futbol Federasyonu Başkanı Al Thani’ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Doha’da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani’ye nezaket ziyaretinde bulundu.  

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Katar Futbol Federasyonu’nda gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Katar Futbol Federasyonu Başkan Vekili Saud Al-Mohanndi yer aldı. 

TFF’den yapılan açıklamaya göre; ziyarette TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında sportif iş birliği ve Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası Finalleri konuları görüşüldü. Özdemir ve Al Thani, ortak çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Başkan Özdemir ve beraberindeki heyet, Al Thani’ye Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapmaları, TFF ile Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor kulüplerini ağırlamalarından dolayı teşekkür etti. 

İki Federasyon Başkanı ziyaret anısına karşılıklı hediye takdimlerinde bulundu. Başkan Özdemir, Al Thani’ye milli futbolcularımızın imzaladığı A Milli Takım formasını hediye ederken, Al Thani de Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerine Katar Milli Takımı forması takdim etti.

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#TFF#Katar#Al Thani

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