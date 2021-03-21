TFF Başkanı Nihat Özdemir'den VAR sistemi ve operatör açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa VAR sistemi ve hakemlerle ilgili tartışmalar hakkında konuştu.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları;

Bu sene VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarak insanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Netice olarak bizim tek isteğimiz, hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek olmalıdır. Her yıl, VAR'da daha iyiye gittiğimize inanıyorum

EN İYİ 'VAR' SİSTEMİNİ KURDUK

En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum.

OPERATÖR AÇIKLAMASI

Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere'de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020'yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni düzenliyor

HER TÜRLÜ ARAŞTIRMAYI YAPTI

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Hollanda gibi ülkelerin de operatör hizmetlerini yapıyor. Biz de bunları düşünerek Hawk-Eye'ı seçtik. Hawk-Eye, Türkiye'den insanları seçerek, her türlü araştırmayı yaptı ve sınava soktu, burada işe başlattı.

BAŞSAVCILIĞA BAŞVURU YAPTIK

Bir kulübümüz, 'Ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor' dedi ve siyasi ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Bunu PFDK'ya götürdük. 6222'ye göre Başsavcılığa başvuru yaptık. Çünkü iddia büyüktü. Operatör arkadaşımızın, ofsayt çizgisinin çizilmesindeki dahili %0.

FENERBAHÇE'YE YANIT

Bence çok büyük yanlışlık yaptılar. Bu maçın neticelerini buna bağlamamaları gerektiğine inanıyorum. Yanlış varsa, başka bir yerde aramaları gerekiyordu. Bu yolu seçtiler, saygı duyuyorum, biz de gerekli hukuksal işlemleri başlattık.

YABANCI HAKEME İHTİYACIMIZ YOK

Türk hakemlerin kalitesi UEFA'da takdir görmüştür, bizim MHK ve hakemlerimiz böyle. Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten yurt dışına hakem yolluyoruz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok

SAVCILIĞA HESAP VER

Hakem camiasının saygın bir ismi, önemli bir gazetede yazı yazan biri (Ahmet Çakar), 3 defa, ayrı ayrı programlarda, bir hakem Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar dedi diyor. Verdik başsavcılığa, şimdi hakemin adını veremem diyor. Git şimdi savcılığa hesap ver.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUKLARI...

Fenerbahçe'nin şampiyonlukları konusunda bir müracaatı oldu, kurullarımız bunu inceliyorlar, yakın zamanda tahmin ediyorum ki bir cevap verilecek. Fenerbahçe müracaat edince, İstanbulspor Başkanı aradı ve 'Başkan biz de şampiyon olmuşuz' dedi.