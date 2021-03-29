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GeriFutbol TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması: "Sadece milli maç için seyirci kararı aldık"
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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2021 - 00:10 | Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması: "Sadece milli maç için seyirci kararı aldık"

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması: "Sadece milli maç için seyirci kararı aldık"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maça seyirci alınacak olması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı maça yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.

Seyirci alınması kararıyla alakalı Beyaz TV'ye konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Sadece milli maç için seyirci kararı aldık. İnşallah disiplin içerisinde burayı tamamlarsak, yolumuz açık olur. 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali ve Türkiye Kupası Finali var. Bunları düşünerek kararlar almaya çalışacağız." dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemirden seyircili maç açıklaması: Sadece milli maç için seyirci kararı aldık

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