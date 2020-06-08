TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup

Özdemir, Fenerbahçe Yönetimi ile kendisi arasında yaşanan tartışmaları izah etmesini isteyen Vefa Küçük'e teşekkür ederek, bu durumun sona ermesini dilediğini ifade etti.

Nihat Özdemir, "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulanmak istenen; tartışmaların o günden bugüne Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır" dedi.

TFF Başkanı Nihar Özdemir'in Vefa Küçük'e gönderdiği mektup şu şekilde: '' Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerim ile ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz. Divan kurulu, her külübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda sizin sağ duyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulanmak istenen; tartışmaların o günden bugüne Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur. Şahsım ile ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor bu tartışmanın sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum.''