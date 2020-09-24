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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Budapeşte Büyükelçisi Oktay'a ziyaret

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Budapeşte Büyükelçisi Oktay'a ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ı ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Budapeşte Büyükelçiliğinde gerçekleşen nezaket ziyaretine TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı.
Ziyarette Özdemir, Büyükelçi Ahmet Akif Oktay'a A Milli Takım forması takdim etti.

Başkan Özdemir ve TFF heyeti, Budapeşte'de bu akşam Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.

TFF Başkanı Nihat Özdemirden Budapeşte Büyükelçisi Oktaya ziyaret

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