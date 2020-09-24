TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Budapeşte Büyükelçisi Oktay'a ziyaret

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Budapeşte Büyükelçiliğinde gerçekleşen nezaket ziyaretine TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı.

Ziyarette Özdemir, Büyükelçi Ahmet Akif Oktay'a A Milli Takım forması takdim etti.



Başkan Özdemir ve TFF heyeti, Budapeşte'de bu akşam Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.

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