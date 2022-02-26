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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 4 büyüklere: Şampiyonluk priminden 1 yıl için feragat edin

#Yayın İhalesi#TFF#Nihat Özdemir
TFF Başkanı Nihat Özdemirden 4 büyüklere: Şampiyonluk priminden 1 yıl için feragat edin

Kulüpler ile yayın ihalesi için tekliflerin değerlendirildiği toplantıya Özdemir’in önerisi damga vurdu. TFF Başkanı, “Gelirlerinizin sadece %20-25’i yayından diğer 16 kulübün ise gelirinin %80’ini oluşturuyor. Şampiyonluk primlerini almazsanız bu sene itibari ile 16 kulübün yayın gelirinden zararı olmayacak. Çünkü rakam çok düşük” dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu zirvede yanıt vermezken şimdi gözler 4 Büyükler’de.

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Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yayın ihalesinde önceki gün gerçekleştirilen son toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in 4 Büyükler’e yaptığı teklif damga vurdu. 8 yayın paketinin tamamına talip olan beIN Sports 2.1 milyar TL ve yüzde 10’luk artış ile son teklifini iletirken Saran Medya ise 120 milyon dolar ve dekoder satışlarıyla toplamda 3 milyar TL’yi bulabilecek bir öneride bulundu. 2 kurumun yaptığı sunumun ardından Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ve TFF yönetimi teklifleri masaya yatırdı. Oldukça hararetli tartışmaların yaşandığı ve hemen herkesin tekliflerin düşük olduğunu dile getirdiği zirvede TFF Başkanı Nihat Özdemir, 4 Büyükler’e hitaben Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na şu teklifte bulundu:

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BU ZORLUĞU AŞABiLiRiZ

“Bir sezon için şampiyonluk primlerini almayın. 16 kulüp stat kirası, sigorta, vergi ödüyor, birçok Anadolu kulüplerin gelirlerinin yüzde 80’ini yayın geliri oluşturuyor. Ama sizin gelirlerinizin sadece yüzde 20-25’i yayın geliri. Dolayısıyla siz bu şampiyonluk primlerini almazsanız bu sene itibari ile 16 kulübün yayın gelirinden zararı olmayacak. Çünkü teklif edilen rakam çok düşük. Siz böyle bir fedakarlık gösterirseniz bu zorluğu aşarız.”

KONU MASADA

Ağaoğlu önceki günkü zirvede bu öneriye herhangi bir yanıt vermezken konu şimdi masada. 4 Büyükler’in aralarında yapacağı değerlendirmenin ardından TFF’ye cevabını iletmesi bekleniyor.

1 YILLIK ‘FEDA’NIN KARŞILIĞI TOPLAM 260 MiLYON TL

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in önerisinin ardından 4 Büyükler’in 260 milyon TL’lik soruya vereceği yanıt merakla bekleniyor. Geçen sezon sonunda G.Saray 250 milyon TL yayın geliri alırken bu rakamın 92 milyon TL’sini (%27) şampiyonluk payı oluşturuyordu. 228 milyon TL alan F.Bahçe 80 milyon (%37), 230 milyon kazanan Beşiktaş 63 milyon (%35), 156 milyon TL elde eden Trabzon da 25 milyon TL (%18) şampiyonluk primi elde etti. 4 Büyükler’in şampiyonluk primi geliri toplamda 260 milyon TL.

TFF Başkanı Nihat Özdemirden 4 büyüklere: Şampiyonluk priminden 1 yıl için feragat edin

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#Yayın İhalesi#TFF#Nihat Özdemir

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