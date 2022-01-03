TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 2011 Süper Kupa için resmi açıklama! Fenerbahçe ve Beşiktaş istemişti...

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2011 yılı Süper Kupa maçının oynanmasını istediğini açıkladı.

Yargıtay'ın 5 sanık hakkındaki beraat kararlarını onamasının ardından Fenerbahçe Kulübü, 2011'deki Süper Kupa'nın oynanması için TFF'ye başvurduklarını açıklamıştı. Beşiktaş cephesi de maçın oynanması yönünde görüş bildirmişti.

İki takımın talebinin ardından konuyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi.

"BENİM OYUM OYNANMASI YÖNÜNDE OLACAK"

Habertürk TV'ye konuşan Nihat Özdemir finalin oynanmasını istediğini söylerken, yönetim kurulu toplantısında bu yönde oy kullanacağını belirtti.

Özdemir açıklamasında, "İki büyük kulübümüz böyle bir taleple bize geldiler. Konuyu yönetim kurulunda değerlendireceğiz. Ben de 2011 yılındaki süper kupa finalinin oynanması taraftarıyım. Yönetim kurulu toplantısında oyumu bu yönde kullanacağım" ifadelerini kullandı.

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İLK BAŞVURU FENERBAHÇE'DEN GELMİŞTİ

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin futbolda şike davası kapsamında Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları hakkındaki beraat kararını onamasının ardından TFF'ye 2011 Süper Kupa maçının oynanması için başvurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin OYBİRLİĞİ ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na aşağıdaki başvuru yapılmıştır.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU’NUN DİKKATİNE

27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur.

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz.