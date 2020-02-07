TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Zorlu'ya bütün başkanlar geldi"

Spor Arena / İsmail ER - Tüm kulüplere eşit mesafede olduğunun altını çizen Özdemir, Zorlu Center’daki ofisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la yaptığı toplantıya ilişkin, “Ben TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak, tüm başkanlarımızla gerek federasyon gerek Zorlu gerekse başka bir yerde görüşürüm. Bunun bu kadar polemik yapılmasının kimseye bir faydası yok” diye konuştu.

Koç'un dinlediği bazı yerler var ama adresler hep yanlış

Kimseden gizlisi saklısı olmadığını belirten Özdemir, “Fenerbahçe’nin kazandığı maçlardaki hakemler, bir sonraki hafta görev alamıyor” iddialarıyla ilgili şunları söyledi: “İşte Zorlu odur. Başlamışlar, Fenerbahçe’nin her kazandığı haftadaki hakem öteki hafta yok. Alanyaspor maçının kararları... ‘IFAB’dan biliyoruz’ diyor, IFAB’da onların bazı dinledikleri yerler var ama maalesef adresler hep yanlış. Kamuoyunda Sayın Koç konuştuğu zaman hep öne çıkıyor. Bundan çok rahatsızlık duyduk. İşte Zorlu odur. Sen onu düşünüyorsun, gerçekler budur. Artık kamuoyuna yanlış yönlendirmesin diye bu açıklamaları yaptık. Fenerbahçe’yi koruyacak karar alsam Zorlu’da mı yapacağım! O ofise sonra bütün kulüp başkanları geldi. Çok önemli kararlar aldık. Bu sefer Zorlu’nun ortasındaki restoranda yaparız, herkes görsün. Orada neler olduğunu gösterdik kendisine.

İkinci yarı yeni başladı ama tartışma ortamı inanılmaz

Süper Lig’de ikinci yarının yeni başlamasına karşın ‘inanılmaz bir tartışma ortamının’ yaşandığını belirten Özdemir, “Herkesin futbol ortamından bir şikayeti var ancak çözüm önerisi yok” dedi. Kirli düzen, şaibe, masa başı oyunlar, masaya vurma, masa kırma gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna faydasının olmayacağını vurgulayan Özdemir, “Biz eleştirildiğimiz bu süreçte usulsüz, haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırt etmedik. Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik. Kimsenin hakkını ziyan etmedik” diye konuştu. Bu sezon kulüplerin TFF’yi ilgilendiren konularda resmi sitelerinden 50’ye yakın açıklama yaptığını ifade eden Özdemir; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un sadece başkanlarının federasyon, kurullar, hakemler ve kararlarla ilgili 90’ın üzerinde basın açıklaması yaptığını kaydetti.

DOĞRUSU ÖĞRENDİ 'AAA ÖYLE Mİ' DEDİ, GEÇİŞTİRDİ

Sayın Mustafa Cengiz’in bu hafta başında kulüplerimize neden ceza verilmediği konusunda yaptığı açıklamalar oldu. Bakın bu konuda da Sayın Cengiz’i aydınlatalım. Talimat çok açık. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve kararını verir. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Bu nedenle ‘Şu an niye ceza verilmedi, neden cezadan kurtarıldı?’ demek doğru değildir. Cezaların net uygulanacağını buradan net bir şekilde yine ifade ediyorum. beIN Sports’taki bir yayında açık açık Sayın Cengiz bizi suçladı. ‘Aynı şeyi biz yapsaydık, Nihat Özdemir bize ceza verecekti’ dediği için ismini burada kullandım. O sırada, benim Rıdvan Dilmen’le yaptığım röportaja atfen bunun olduğunu söyledi. Rıdvan Dilmen programa bağlanıyor, ‘Sayın Cengiz, o programda federasyon başkanı sadece Galatasaray demedi, Fenerbahçe, Beşiktaş da bu hatayı yapsa hiçbir zaman beklemem gerekli cezayı veririm. Sadece Galatasaray’ı söylemedi, her kulüp için de söyledi.’ diyor. ‘Aaa öyle mi’ dedi, geçiştirdi. Bundan dolayı Sayın Cengiz’in ismini zikrediyorum.”

HİÇBİR KULÜBE AYRICALIK YAPILMADI

“Mustafa Cengiz ısrarla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığını söylüyor. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı tüm kulüplerimizin katılımıyla hazırlandı. 15 Aralık tarihinde limit artırım talebinde bulunulacağını tüm kulüpler biliyordu. Her kulübümüzün, ilgili talimatın G maddesine göre artırım talebi yapma hakkı, H maddesine göre de kurulun gerekli başvurular halinde artırım yapma yetkisi vardı. Bu kapsamda, kurul talepleri değerlendirmiştir.”

AHMET NUR ÇEBİ'YE YANIT

Bu bizim işimiz değil, gelen müracaatı MHK değerlendirecektir. Şu anda değerlendirme aşamasındayız. İki konu var, hem o hem de Gaziantep Futbol Kulübünün Gençlerbirliği maçıyla ilgili müracaatı var. İkisi de inceleniyor. Bir karar verecekler, biz de ona göre kamuoyuna açıklama yapacağız. MHK, IFAB ile temas halinde. Ben de sürecin hızlandırılması için talepte bulundum. MHK’den bir karar gelirse, bunu açıklayacağız. Zannederim birkaç gün içerisinde neticelendirip açıklarız.”

'YAPTIRMADILAR' DİYORLAR AMA FENERBAHÇE TRANSFER YAPTI

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy’un TFF’nin kendilerine transfer yapmalarını engellediği iddiasına yanıt olarak, “Talimatlar çerçevesinde kurulumuz değerlendirdi, bir transfere izin verdi. Sonuç olarak Fenerbahçe transfer yaptı” dedi. Transfer dönemi içerisinde Kulüp Lisans Kurulu’na sunulan işlemlerin kabulünün bağımsız kurulun onayına bağlı olduğunu aktaran Özdemir, “Kaldı ki kurulun kararlarına itiraz mercii Tahkim Kurulu olup, Tahkim Kurulu da nihai kararını vermiştir. Fenerbahçe Kulübü’nün talebini kısmen kabul edip 16 milyon lira eklemiş, diğer talebini de reddetmiştir” diye konuştu. TFF Başkanı, “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, federasyondan bilgi sızdırılıyor iddiasını ortaya attı. Bu iddiaya yanıtınız nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı: HER ŞEYiMiZ ŞEFFAF “Lisans Kurulu ile ilgili böyle bir açıklaması oldu. Yedi seçilmiş arkadaşımız var. Bu 7 kişi, oturup bir anda çalışmıyorlar ki bunlara yardım eden, servis veren 20’ye yakın arkadaşımız var. Bunlardan biri bir şey söylemiş olabilir. Bizi rahatsız eden bir haber olmadı. Hiçbir şeyimiz kapalı kapılar ardında yapılmıyor, her şeyimiz açık ve şeffaf. Biriniz temsilen gelsin yönetim kurulu toplantımızda bulunsun.”

TFF BAŞKANLIĞI KADAR ZOR BİR GÖREV YOK

Nihat Özdemir, hakkında çıkan istifa söylentilerini net biçimde yalanlarken ilginç ifadeler kullandı: “Ben birçok farklı kuruluşta görevde bulundum. Bu, benim 7. ya da 8. başkanlığım. Spor yöneticiliği yaptım, Ankara Atlı Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptım. TFF kadar zorlu bir görev görmedim. Fenerbahçe, Beşiktaş başkanı olmak daha kolay, çünkü tek bir kulübü düşünüyorsunuz. Camia ne istiyor, ona göre konuş, onları mutlu et. Burası öyle değil. Bir karar alıyoruz, bir kısmı memnun, bir kısmı memnun değil. Herkesi mutlu edecek bir karar almamız söz konusu değil. Bu, beni zaman zaman üzüyor, ‘Nereden geldim bu zor göreve’ diyorum. Ben sonuna kadar devam edeceğim.

Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiye bile almadım. Pazartesi öğleden sonra şu an içinizde bulunan bir arkadaşımız da oltaya takıldı. İstifa edecekler dediklerinde umursamadım. İstifa etsem, ettim derim. Baktım ki alt yazılar geçiyor, arkadaşlarımız beni aradı. ‘Nihat Bey böyle bir şey var, bir açıklama yapalım’ dediler. ‘Bir resmi açıklama yapalım’ dedik. Bir karar alıyoruz, X kulübün başkanı beni arıyor. Twitter yıkılıyor, umrumda değil. Biz doğru yaptığımıza inanıyoruz. O arkadaşlar sanal dünyaya bakarak kendilerini yönlendirmeye çalışıyor. Doğru değil. Yazanlar, açığa düştüler, önce onlar utansın, doğru bir kaynaktan haber almadıkları için. Onların yerinde olsam bir daha haber yazmam.”

18 BAŞKANIN 13'Ü 'İŞİM VAR' DEDİ, GİTTİ!

Sezon öncesi Kulüpler Birliği eski başkanı Fikret Orman’ın kendisine, ‘Sezon başlıyor, MHK’yı davet et, bu sezonki VAR uygulamaları nasıl olacak, anlatsınlar’ dediğini aktaran Nihat Özdemir, “MHK Başkanı Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve VAR Başkanı Barış Şimşek geldi, sadece 5 kulüp başkanı kaldı. İşim var diyen gitti. Adamlar bir saate yakın, yapacakları uygulamaları anlattı ama 5 kişi dinledi. 13’ünün işi vardı, gitti. Kamuoyunda her biri VAR üstadı gibi, en iyi yönetmeliği biliyor gibi, ‘Burada niye VAR çağrılmadı?’ diyorlar. Dinleseydi neden çağrılmadığını bilirdi” dedi.

ORMAN VE GEVREK LİMİT İÇİN BANA GELDİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30’dan 40’a yükseltilmesi ve daha sonra yeniden düşürülmesi sürecinde yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ben bilanço bilen bir insan olarak talimatlar yayınlandıktan sonra yayın gelirlerini yüzde 13 azaltıyorsam, bu kulüplerin gelirleri düştüğüne göre bunların harcama limitlerini biraz artırabiliriz dedik. Bunu çok normal gördüm. Sayın Fikret Orman da bunu istedi, Adil Gevrek ile geldiler. Mehmet Sepil de istedi.

HATAMIZI ANLADIK

Bunu yaptık, bir gördük ki A kulübüne yaranmak için yapmışız! Gazeteler, yayınlar, tüm oturumlar buna döndü. Göksel Gümüşdağ, Mehmet Sepil’le konuştuk. Ali Koç çıktı ‘Bizim öyle bir talebimiz olmadı’ dedi. Sayın Çebi de benzer açıklamayı yaptı. Sonra 18 kulübün 15’i bize yazılı başvuru yaptı, eski sisteme dönülmesi için. Hayhay. Biz de hata yapabiliriz. Hata yaptığımızı anladık. Kararı oy birliği ile genel kurulda iptal ettik.”





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