TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Galibiyetle başlamak çok büyük bir avantaj'

Özdemir, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Grup maçlarına iyi başladık" diyen Özdemir, şunları söyledi;



"Hollanda, grubun en güçlü ekiplerinden bir tanesiydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. 3-0 öndeyken 2 dakikada 2 gol yedik ve skor 3-2’ye geldi. Bir an moralimiz bozulur gibi oldu ama Burak Yılmaz tekrar sahneye çıktı ve 4-2 galip gelmesini bildik. Gruba galibiyetle başlamak çok büyük bir avantaj. Bu başarının devamını bekliyoruz."

Grupta sıradaki maçların Norveç ve Letonya ile olduğunu ifade eden Özdemir, "Norveç maçını İspanya’nın Malaga kentinde oynayacağız. Orada da böyle iyi bir performans ortaya koyup, puan veya puanlar alarak dönmek istiyoruz. Sonra yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile oynayacağız. İnşallah çocuklarımız iyi bir futbol ortaya oyar ve mart ayındaki 3 önemli maçta başarı elde ederek yolumuza devam ederiz. Çocukları, Şenol Güneş hocamızı tebrik ediyorum" diye konuştu.Maçta 3 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz’ın performansını da yorumlayan Nihat Özdemir , "Burak zaten Fransa’da Lille takımında da formdaydı.Kendisinin haberlerini izliyorduk. Burada da bu performansı ortaya koydu. Bu akşam 3 gol attı, Hakan kardeşi de ona iştirak etti. Dört gollü bir galibiyet elde ettik. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, müsabakaların seyircili oynanması için Kovid-19 vakalarını takip ettiklerini sözlerine ekledi. Maçlara seyirci alınmasıyla ilgili yetkililerle görüştüklerini vurgulayan Özdemir, "Rakamları gözlüyoruz. Bir artış var. Letonya maçını seyircili oynamak arzumuz. Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda bütün maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz. Ancak biraz daha zaman olduğunu rakamlardan görüyorum" dedi.