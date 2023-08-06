TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz ve yıldız transfer açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"ALTYAPI ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Öncelikle kulüplerin finansal sürdürülebilirlikleri için "Futbol Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli" geliştirdik. Hollanda, Belçika, Almanya gibi ülkelerde incelemeler yaptık. 2023-24 sezonundan itibaren de Trendyol Süper Lig kulüplerine altyapı zorunluluğu getirdik. Bu kriterler, 1. Lig ve alt liglerle de devam edecek. Double Pass, FIFA ve UEFA ile yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla kendini ispatlamış bir firma. 6 kıtada 30 federasyona ve 1500 kulübe denetleme, eğitim ve danışmanlık veriyor. Bu deneyimlerini Türk futbolunun geleceği için de kullanacaklar. Kulüplerde futbol akademileri kurulacak. 6 ay boyunca antrenörlerin ücretini TFF ödeyecek ve antrenörleri TFF denetleyecek.

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"YILDIZ TRANSFERLERİ ANLIYORUZ AMA..."

Avrupa'da mücadele eden kulüplerimizin kaliteli yabancı oyuncularla kadrolarını güçlendirmelerini anlayışla karşılıyoruz. Ama Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahipken Avrupa'nın en yaşlı liglerinden birine sahip olmamızı kabul etmiyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu sağlamak için TFF olarak 23 yaş altındaki yabancı oyunculardan ücret almayacağız. Altyapı Akademileri'nde Türkiye Modeli projemiz kritik öneme sahip. Büyük paralar harcayarak yapılan transferler uzun vadede kazanım sağlamıyor. Bunun yerine kulüplerin altyapıya kaynak ayırması gerekiyor. Akademilerin yılda en az 2 futbolcuyu, A takıma vermesini bekliyoruz. Milli Takım'ın kalıcı başarısı da bu projeye bağlı.

"GENÇLER İÇİN SİSTEMİ YENİDEN TASARLADIK"

Akademiden başlayarak genç oyuncuların mutlaka sisteme dahil edilmesini istiyoruz. Yeni sistemde 3. Lig ve 2. Lig'de 23 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti getirdik. İnşallah Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) de 22 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti getireceğiz. 3 tane 22 yaş altı futbolcuya ilk 45 dakikada sahada olma mecburiyeti koymayı planlıyoruz. 23 yaş bizim üst sınırımız, kulüpler 21 yaşında da 19 yaşında da 17 yaşında da futbolcu oynatabilirler. BAL'dan 3. Lig'e, 3'ten 2. Lig'e, 2'den 1. Lig'e, 1'den Süper Lig'e oyuncu geçişini bir şekilde gerçekleştirmeliyiz.

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"AVRUPA'DA SONUNA KADAR GİTMELİYİZ"

Geçtiğimiz sezon kulüplerimizin topladığı puanlar ile ülkeler sıralamasında yeniden yükselişe geçtik. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz yeni sezona da çok iyi başladı. Kulüplerimizin aldığı her galibiyetin ülke puanımız için büyük önemi var. Ülkelerin puanları birbirine yakın. Bu nedenle her başarılı sonuç, bizi üst sıralara taşıyacak imkânı sağlıyor. Şimdi hedefimiz UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10'a girmek. Takımlarımız inşallah Avrupa'da sonuna kadar gider.

"BAŞARI DEVAM ETTİKÇE KUNTZ'LA YOLA DEVAM"

Türkiye olarak Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahibiz. Milli oyuncularımız Avrupa'nın çok önemli liglerinde ve kulüplerinde forma giyiyorlar. Bu sayıyı mutlaka artırmalıyız. Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Şampiyonada tribün desteği en çok olan ülkelerin başında geleceğimizi biliyoruz. Gurbetçilerimiz orada takımımızı hiç yalnız bırakmayacaktır. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz da işin ciddiyetinin ve bizim için öneminin son derece farkında. Son oynadığımız Letonya ve Galler karşılaşmalarında aldığımız galibiyetler hepimizi mutlu etti. Şimdi önümüzde eylül ve ekim aylarında Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ile kritik grup eleme maçlarına çıkacağız. Takımımıza çok güveniyoruz. Başarı devam ettiği sürece biz de hocamızla devam edeceğiz. Bu konuda farklı bir düşüncemiz yok.

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"TEKLİFİ İTALYA YAPTI!"

İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemek için başvurumuzu yaptık. Teklif İtalya'dan geldi. 2032'deki rakip ülke İtalya ile bir müzakere yaptık ve 2032 için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmak yerine ortak başvuru kararı aldık. Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse herhangi bir şekilde başka bir rakibimiz yok. Ülkemiz gibi İtalya da gerek futbolda gerek turizmde önemli bir ülke. Başvurunun Avrupa futbolu ve Türk futbolu için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye için bir milat olduğunu düşünüyoruz. Şampiyonanın oynanacağı şehirleri müzakere etmek için 2026'ya kadar süremiz var. Ortak yapacağımız adaylık başvurumuz UEFA tarafından kabul edilirse, EURO 2028 adaylığından çekileceğiz.

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"ÖNCE PAYINI VERECEK KULÜP KABUL ETMELİ"

Yayın havuzundan dağıtılan şampiyonluk payının 20 kulübe eşit bölünmesiyle ilgili bazı kulüplerimizin bize resmi başvuruları oldu. Kulüpler Birliği'nde bu konu gündeme gelmiş. Ancak şampiyonluk yaşayan kulüplerden resmi bir başvuru almadık. Şampiyon olmuş kulüplerin de resmi bir başvurusu olursa değerlendirmeye alabiliriz... Çünkü şampiyonluk payının bölüştürülmesine, kendi payından verecek olan kulübün de razı olması lazım ki konu değerlendirilmeye alınabilsin.