TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması: Gidecek mi?

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TFF Başkanı Büyükekşi, Galler maçının ardından şunları söyledi:

Samsun'a lider geldik, lider dönüyoruz. Önümüzdeki maç Ermanistan'la. Adana'da yapacağız o maçı da. Bu 9 puan, EURO 2024 için çok önemli. Yolu yarıladık. İnşallah aynı şekilde devam ederiz. Büyük avantaj yakalamış durumdayız. Bu güzel havayı devam ettiririz. Takımımızın seyirciyle bütünleşmesi çok güzel. Milli Takım taraftarı oluşturmamız gerektiğini söylmeiştik. Bugün maç boyunca takımımızı destelediler. Biraz şanssız başladık, iki golümüz iptal edildi, penaltı kaçırdık ama iki güzel gol attık.

"85 MİLYONDA ONLARCA ARDA GÜLER VARDIR! ONLARI BULMALIYIZ"

Arda jeneriklik bir gol attı. Arda gibi yetenekleri akademiler yoluıyla bulup çıkarmamız lazım. 85 milyonluk ülkemizde onlarca Arda vardır. Onları bulmamız lazım. Arda'nın gençlerimize rol model olması lazım. Bugün hangi stada çıkarsa çıksın tezahürat yapılıyor. Tüm takımlarımızın akademi konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Bunu başarmamız lazım. Milli Takımımız Avrupa'nın en genç takımıydı, Arda ile daha da gençleşti. Bu oyuncuların sayısını çoğaltmalıyız. Bu jenerasyon uzun yıllar başarıdan başarıya koşacak inşallah. Amacımız EURO 2024'e katılmak değil, orada başarılı olmak. Hocamız iki maçta 6 puan aldı, onu da tebrik ediyoruz.

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"KUNTZ İÇİN GENEL KURULDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

İstanbul'dan Riga'ya giderken hocamızla ilgilii soruya; 'Bu iki maçtan sonra karar vereceğiz' demiştim. Letonya'da öldük öldük dirildik ama bugün güzl bir galibiyet oldu. Önümüzde genel kurulumuz var. Genel kurulu geçelim, bayramı geçelim ondan sonra yeni yönetimimizle oturup karar vereceğiz. Şu anda gündemimizde bu konu yok.