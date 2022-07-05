TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar! Yabancı sınırı, hakem atamaları...

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV100'de katıldığı Az Önce Konuştum programında önemli açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KURUMLARINDA BAŞKAN VEKİLLİĞİ VE BAŞKANLIK YAPTIM"

"30 yıldan beri çok farklı sivil toplum örgütlerinde başkanlık, yöneticilik yaptım" diyen Büyükekşi "Berna hanımın güzel bir sözü var. Ofsaytı biliyor musunuz diye sormuşlardı . O da dedi ki, benim bilmeme gerek yok. Futbol oynamayacağım, yöneteceğim dedi. Türkiye'nin en önemli kurumlarında başkan vekilliği ve başkanlık yaptım." ifadelerini kullandı.

"İLK TALEP ONDAN GELDİ"

Büyükekşi "Bana ilk Süper Lig kulüplerinden Mecnun Otyakmaz beni arayarak “Bize başkan ol, bu konuda bize destek ver, büyük sıkıntılarımız” var diye ilk talep ondan geldi. Seçim öncesi tüm kulüp başkanları ile konuştum. Onlara çözümün güven olduğunu söyledim. Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu şey." ifadelerini kullandı.

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"BORÇ, KULÜPLERİMİZİN EN BÜYÜK SIKINTISI"

"Borç, kulüplerimizin en büyük sıkıntısı" diyen Büyükekşi "Rahmetli Mustafa Cengiz Başkanımız Ahmet Nur Çebi başkanlığa adaylığını koyduğunda “İtiraz ediyorum, 3 veya 4 kulüpten birinin başkanı olmasın. Benim adayım Mehmet Büyükekşi” dedi." şeklinde konuştu.

"SÖYLEYEN DEĞİL, YAPANIZ"

Yönetim kuruluyla ilgili Büyükekşi "Benim yönetim kurulu üye listeme bakarsanız böyle bir şeyin olmadığını görürsünüz. Hepsi benim seçtiğim, iyi eğitimli, kaliteli 1999'dan bu yana yapılmamış iki kadın yönetici TFF yönetiminde. Son derece donanımlı iki insan. Kimsenin arkasında sığınmıyoruz. Söyleyen değil, yapanız." dedi.

"TÜRKİYE'DE HERKES ADALET İSTİYOR"

Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi "Türk futbolunun en önemli sorunu güven. Kimse kimseye güvenmiyor. İnşallah bu güveni sağlayacağız. Türkiye'de herkes adalet istiyor. Ancak bana daha fazla adalet olsun diyor. Bana daha fazla farklı şeyler yapılsın istiyor. Geçtiğimiz sezondaki hakemlerle ilgili ortaya çıkan problemler futbolumuzu olumsuz etkiledi." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNUN DÜŞÜŞÜNDE HERKESİN PAYI VARDIR"

"Birçok yerde birçok sıkıntı var" diyen Büyükekşi "Altyapıda yeteri kadar odaklanma olmamış. Bundan dolayı aşağıdan yetişen oyuncu grubu yok. Milli Takım'a baktığınızda oyuncularımızın yarısından fazlası yurt dışında yetişip gelen Türk futbolcular. Sadece kulüpler, TFF, sadece hakemler demek doğru olmaz. Herkesin payı vardır Türk futbolunun düşüşünde." ifadelerini kullandı.

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"GEREKİRSE YABANCI KONUSUNDA SINIR DA GETİRMEYEBİLİRİZ"

Yabancı oyuncu sınırını değerlendiren Büyükekşi "Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır da getirmeyebiliriz. Önemli olan doğruyu bulmak." dedi.

"DİJİTAL OLARAK YAPAY ZEKAYLA YAPACAĞIZ"

Hakemlerle ilgili soruya Büyükekşi "Hakem performansları ve atamalarla ilgili çalışma yapacağız. Hakem atamalarını dijital olarak yapay zekayla yapacağız." ifadelerini kullandı.