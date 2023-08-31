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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den kura yorumu: Galatasaray'dan başarı bekliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Mehmet Büyükekşi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden kura yorumu: Galatasaraydan başarı bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 20:48

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmesini değerlendirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer alması hakkımda yorumlarda bulundu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları;

Herhalde 8 grup içerisinde en zor grup çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Futbolun her geçen gün değeri artıyor. Sıralamada da 9. duruma geldik ülke puanında. Maçlar başlayınca, Galatasaray'dan kendi sahasındaki maçlarda başarı bekliyoruz.

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ÇOK DEĞERLİ

Bu akşam Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor maçlar oynuyor. Onların da başarılı sonuçlar almasını diliyoruz. Devam etmeleri en büyük arzumuz. Avrupa'da başarılı olmak ve ülke puanına katkıda bulunması 4 takımın da çok değerli.

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GELECEK YIL OLACAK

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Şu anda Avrupa Ligi'nde takımımız yok, gelecek yıl o da olacak inşallah. 2028 ve 2032 yıllarında Avrupa Şampiyonası düzenlemek için aday ülkeyiz. O açıdan da önemli. Böyle bir turnuvayı evinde düzenleyecek olan ülkenin başarılı olması lazım

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#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Mehmet Büyükekşi

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