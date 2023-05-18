TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den İstanbulspor'a ziyaret! Yabancı kuralı açıklaması...

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, akademi ziyaretleri kapsamında İstanbulspor Kulübü Tesisleri’ne ziyarette bulundu. Başkan Ekşi, burada İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile sohbet ederek, bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi’ye TFF İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da eşlik etti.



Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Bugün İstanbulspor tesislerini, değerli başkanımızla birlikte gezeceğiz. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bizim gençlerle ilgili önemli düşüncelerimiz, planlarımız var. Akademi ziyareti de bununla ilgili. Ecmel başkanımız da burada çok güzel bir yapılanma gerçekleştirmiş. Büyükçekmece'de, şehrin önemli bir konumunda gerek A Takım için gerek akademi için önemli bir yatırım yapacaklarını söylediler. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bu tesisleri daha da artıracaklar. Bütün Süper Lig kulüplerini tek tek ziyaret ediyoruz. Amacımız, Türkiye'de kulüplerin geleceğinin kendi öz kaynaklarından olması. Genç yeteneklerimizi doğru eğitmemiz lazım" diye konuştu.

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