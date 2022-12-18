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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem sözleri: "Performansa göre maaş..."

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Süper Lig
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden hakem sözleri: Performansa göre maaş...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 00:53

2022 Katar Dünya Kupası devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Katar'da beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı.

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TFF Başkanı Büyükekşi ile Dünya Kupası'ndaki favorisinden Spor Toto Süper Lig'de hakem konusuna dair sohbet gerçekleşti.

Spor Toto Süper Lig'de maç yöneten hakemlere dair de yeni uygulamalar olduğunu belirten Büyükekşi gerçekleşecek yenilikleri şu sözlerle anlattı:

"Hakem performansında gözlemcilerin verdiği notlara göre, yani hakem performansına verilen puana göre hakemlerin ücretleri belirlenecek. İyi not alırlarsa daha fazla ücret alacaklar, kötü yöneterek kötü not alırsa daha az ücret ve maç cezası alacaklar."

'GÜZEL BİR DÜNYA KUPASI ORGANİZASYONU'

Yarın akşam oynanacak Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalini de yorumlayan Mehmet Büyükekşi, "Favorim Arjantin demiştim. Olmazsa, Brezilya ve Fransa demiştim. Arjantin finalde, ne olacak yarın göreceğiz. Güzel bir Dünya Kupası organizasyonu olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Süper Lig

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