TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den çarpıcı yabancı sınırı sözleri: Serbest bırakacak olsak herkes 20-30 yabancı alır | Stefan Kuntz’a ‘oyuncu yok’ denmiş 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin çok ciddi borç yükü altında olmalarına karşın her zaman önceliklerinin yabancı sayısı olduğunu söyledi. Süper Lig kulüplerine getirmeyi planladıkları akademi zorunluluğu hakkında bilgiler veren Büyükekşi, konuyla ilgili olarak Avrupa’daki bazı futbol federasyonları ve kulüplerle görüşeceklerini ifade etti. TFF Başkanı, şöyle konuştu:

STEFAN KUNTZ’A ‘OYUNCU YOK’ DENMİŞ

Avrupa Kulüpler Birliği’nin İstanbul’da genel kurulu oldu. Ben de katıldım. Masada Ajax’ın CEO’su vardı. Dedi ki; ‘Biz her yıl A takıma minimum 2 oyuncu veririz. 3 de olur, 4 de olur ama en az 2 olur.’ Biz de aynı şekilde mutlaka kulüplerin hem A takıma hem de milli takıma oyuncu vereceği bir sistem geliştireceğiz. Şu an şöyle bir yanlış var; ümit milli takımlarda veya genç milli takımlardan A milli takımda oynayan oyuncu yok. Hocaya sormuş Stefan Kuntz, ‘Var mı şu an alabileceğim?’ ‘Yok’ demiş hoca. Ya böyle bir sistem olur mu!

FUTBOLUMUZDA MERDİVEN SİSTEMİ OLMALI

Bugün Arda Güler mesela, A milli takıma alındı17 yaşında. U15’te oynamamış, U16’da oynamamış, 17’de direkt milli takıma geliyor. Veya Emirhan İlkhan aynı şekilde. Halbuki bunun nasıl olması lazım, o merdiven sisteminde, hazmede hazmede gelmesi lazım. Şimdi bunu getirmek istiyoruz. Yani bir operasyon, bir gençleştirme bu şekilde olabilir. Yoksa her milli takım ayrı telden çalarsa, kulüpler zaten ayrı telden çalıyor. Varsa yoksa yabancı. Şimdi ben bugün desem ki yabancı serbest, herhalde herkes 20-30 tane yabancı alır.” Akademi konusunda hem ekonomik hem yapılacak yatırımlar hem de sistem açısından Türkiye’ye en uygun modeli hazırlamaya çalışacağız.

OYUNCU DEĞiL ANTRENÖR iTHAL EDELiM

İlk günden beri düşüncem şuydu; biz futbolcu ithal etmek yerine tersini yapalım, hoca ithal edelim. Ama hocanın takımı çalıştırması için değil. Altyapıya hoca yetiştirmesi için. Kulüp başkanı iken gördüm ki bizim altyapıdan bir tane kaleci çıkmış, başka yok. Sebebini araştırdığımda hep asgari ücretle çalışan hocalar var. Bu hocanın sosyal yaşantısı nasıl olacak ki o çocuğa bir şey verebilsin.”

MiLLi TAKIMLARA HEP BELiRLi BÖLGELERDEN OYUNCU SEÇiLiYOR

“Şu an an şöyle bir sıkıntı var; birçok anne baba arıyor bizi. İşte benim oğlum mili takıma alınması lazımdı alınmıyor. İşte torpil var burada falan. Ben de bakıyorum gerçekten milli takımlardaki çocuklar hep belirli yörelerden. İstanbul, bir parça Gençlerbirliği, bir parça Altınordu, bir parça Trabzon. Başka yöreden hemen hemen yok gibi varsa da istisna. Halbuki her bölgede oyuncu var. Akademi olduğu için bunları da böylece daha şeffaf ölçülebilir şekilde eğiteceğiz. · Getirmek istediğimiz sisteme Almanya modeli demiyoruz. Belki melez bir şey olacak. Belki biraz Almanya’dan belki biraz Portekiz’den. Şu ülke demek istemiyorum. Sistemi anlatmaya çalışıyorum.”

STATLARIN ELEKTRiĞi iÇiN MERKEZi GÜNEŞ ENERJiSi SiSTEMi KURACAĞIZ

“BİZİM hesaplarımıza göre Süper Lig’deki takımların 25 milyar lira borcu var. Faizlerini falan 10 yıl vadeye yaymışlar. Hesap edersek bu 50 milyara kadar çıkıyor. Mevcut koşullarda bunu ödemeleri imkansız. Bununla ilgili de bir projemiz var.

MALATYA’DA MAÇTAN 2 SAAT ÖNCE ELEKTRiĞi KESMiŞLER

Geçen gün Yeni Malatyaspor’un maçı naklen yayınlanacak; 2 saat kalmış, parasını ödemedikleri için elektrikleri kesmişler. Krizi son dakika çözdük. 300-400 bin lira ödediler de elektriği açtılar.

Bir hedefimiz var; güneş enerjisi sistemi kurmak. Kulüplerin elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak. Türkiye’nin neresinde yaparsanız yapın, ürettiğiniz elektriği sisteme veriyor, olduğunuz şehirden alıyorsunuz. Aksaray veya Niğde civarında hazineden 600-700 dönümlük bir arazi alıp 50 megawatlık yatırım yapacağız. Her kulüp kendi ismiyle ihaleye çıkıp bir şirketle o yatırımı yapacak. Sürenin kaç yıl olacağını ve ne kadar ödeyeceğini konuşacağız. Mesela 100 liranın yüzde 40’ını mı ödeyecek, %50’sini? 7 yıl mı, 6 yıl mı, 8 yıl mı?”

PROBLEM TÜRKLERDE DEĞiL SiSTEMDE

“Bugün Almanya’da yaşayan Türk sayısı 3-4 milyonu geçmez ama 85 milyonluk Türkiye’den daha fazla Türk oyuncu çıkarıyor. Burada demek ki problem Türkler’de değil sistemde. İş verenler şikâyet eder bazen, Türkler çok tembel, çalışmıyor falan. Ben de Almanlara sorarım; ‘Türk işçiler nasıl?’ Çok iyi, mükemmel derler. İşte oradaki sistem onları çalıştırıyor, bizdeki çalıştırmıyor. Onun için sistemi değiştirmemiz lazım.”

KULÜPLER GÖNÜLLERiYLE iŞ YAPMIYOR, ZORLA YAPACAKLAR DEMEK Ki!

“Türkiye’de sistemi verimli hale getirmek için yapmamız gereken şeyler var. Burada biraz daha radikal, kulüpler kendi gönlüyle bu işi yapmıyorlar, zorla yapacaklar demek ki. İnşallah birinci hedefimiz bu. Bu projeler tabii ki kulüplere mali yükümlülük getirecek. Şöyle bir şey düşünün; kulüplere böyle bir şey yapması için en az 1-2 milyon Euro bütçe çıkar. İki oyuncu almasa onu telafi eder her yıl. O da yapması gereken bir şey. Ama burada da biz yeni kaynak yaratmak için uğraşıyoruz projelerle. Vergi ile ilgili bizim hedefimiz yüzde 20 stopajı tekrar geri almak. Yüzde 20 bile çok büyük bir para olur. Ayrıca bu naklen yayından mutlaka bir para ayrılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman bu yatırımı yapanlara bunu vereceksiniz.”

HAKEM AKADEMiSi KURACAĞIZ

“Hakem akademisi kuruyoruz. Hakemlerimize inşallah Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve UEFA kriterlerinde eğitim vereceğiz. Bu zamana kadar sadece 16 Süper Lig hakemine verilmiş bu eğitim. Diğer hakemlerde yok. Bütün hakemlere 28 kişilik ekipler halinde, 8 orta hakem, 16 yan hakem, 4 gözlemci gruplar halinde 6 haftalık bir eğitime alacağız. Yatılı olarak hepsini. Bu eğitimleri bütün hakemlere tamamlattıracağız.”