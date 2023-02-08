TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı oyunculara seslendi: Lütfen acımıza ortak olun

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17 Ağustos 1999 depremini hatırlatan yandaki yazıyı yazmaya saat 14.45’te Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuştuktan sonra karar verdim. Hatayspor Futbol Takımı’na Riva tesislerini açtı federasyon. Hatayspor kafilesinin ne zaman İstanbul’a geleceğini sormak için aradığımda, ilginç bir şey söyledi: “Mehmet Bey biliyorsunuz biz TFF olarak 20 milyon TL bağışladık. Bu bağışın ön plana çıkarılması için söylemiyorum bunları.” Sonra devam etti:

TFF OLARAK BiZ ÖNCÜLÜK GÖREViMiZi YAPIYORUZ

· “TFF olarak biz öncülük görevimizi yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye futbol adına katkı sağlayan, öncelikle yabancı oyuncularımıza seslenmek istiyorum.

· Bugünlerde onların da bu seferberliğe katılmasını arzu ediyorum.

· Hak ettikleri paraları alıyorlar elbette. Aylık 10 bin, 20 bin Euro gibi...

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· Onları da TFF’nin öncülük ettiği bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Acımıza ortak olduklarını biliyorum.

· Onlar için bu katkı sembolik olur belki ama anlamı çok büyük olur.”

TFF’NiN BAŞLATTIĞI YARDIM KAMPANYASININ DETAYLARI:

· TC Ziraat BANKASI A.Ş. KAMU KURUMSAL ŞUBESi AFAD HESABI · iBAN NO: TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04 · Ayrıca: ‘DEPREM’ yazarak 1866’ya da SMS gönderilebilir.

HERKES ACIYA MERHEM OLMA DERDiNDE

Hepimiz, tüm Türkiye iki gündür tek vücut olduk. Başkan Mehmet Büyükekşi’nin bu çağrısı bana binlerce kilometre ötede acımızı, acısı hisseden İspanya’yı hatırlattı. Umarım ve dilerim karşılık bulur. Bu arada unutmadan ekleyeyim; hakemler, yöneticiler, kulüp başkanları... Hepsi yardım kampanyası için sıraya girmiş. Herkes acıya merhem olma derdinde. 24 yıl önce İspanya’da akıttığım gözyaşlarını bu kez kendi topraklarımda acıya ilaç olmaya çalışan insanlarımızı gördükçe akıtıyorum. Bunları yaşadıkça yazmadan edemedim.