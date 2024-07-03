TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Sonraki hedef Dünya Kupası

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A Milli Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya’yı 2-1’lik skorla mağlup edip, çeyrek finale adını yazdırdı. Mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Büyükekşi, “Türk milli takımının bize böyle bir sevinci yaşattığı için. Hatırlarsanız turnuva öncesi konuşmuştuk. Futbolcularımıza yaptığımız konuşmada, hep 2008 konuşuluyor ve yeni bir tarih yazmamız lazım. Çocuklarına anlatacak bir hikayeniz olması gerekiyor demiştim. Allah’ıma çok şükür ilk adımını attık. Hocamızda büyük zaferlere küçük adımlarla ulaşmamız lazım demişti. Bugün adım adım çeyrek finale yükselmiş olduk. Biliyorsunuz, 2008 yılında gruptan sonra çeyrek final vardı. Şimdi son 16’ya çıkıyor. Aslında şuan oranın yarı finali gibi oldu. O yüzden hem yönetim kuruluma, teknik ekibimize, Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt hepsini çok teşekkür ediyorum. Hocamıza, futbolcularımıza ve sahada itici bir güç olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Maç bitene kadar Türkiye, Türkiye diye bağırdılar. Bizim için gurur verici, 85 milyon Türkiye şuan ayaktalar. En çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu milli maç, başta takım maçlarına benzemez. Tüm ülkenin gururudur. Şimdi çeyrek finale kaldık. Berlin, 80 bin kişilik bir stat ve Almanya ile oynadığımız maçta 60 bin Türk vardı. İnşallah yine 60 binden fazla Türk olacak. O statta hedefimiz şimdi çeyrek finalden yarı finale gitmek. Türk milletinin dualarını bekliyoruz. Birlik beraberlik son derece önemliydi. Ülkemizin böyle şeylere ihtiyacı var. Çünkü Türk milleti en güzel şeylere layıktır. Bu galibiyetin Türk milletine armağan olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“İNŞALLAH BUNDAN SONRA BU BAŞARILAR SÜRDÜRÜLEBİLİR OLUR”

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A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek final mücadelesinde cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacağını hatırlatan Büyükekşi, "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar, öncellikle yarı finale adım adıma başarabilirsek. Bundan sonra önümüz açık diyoruz. Türk milleti bu başarıları özlemişti. İnşallah bundan sonra bu başarılar sürdürülebilir olur. Çünkü gençlere yatırım yapıyoruz. 2032’de İtalya ile birlikte düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası’nda hedef koyduk, Türkiye Avrupa şampiyonu olacak diye. Şuanda Avrupa Şampiyonası’nda mücadelede eden en genç takım Türkiye oldu. Buda bizim için ayrı bir gururdur. 18 yaşındaki gençleri hocamız sahaya sürüyor. Gerçekten gurur verici bir durumdu. İnşallah bunların sayıları daha da artacak. 2002’den beri Türkiye 22 yıldır Dünya Kupası’na katılamıyor. Bundan sonraki hedef, Dünya Kupası’na katılmak. Biz hocamıza, futbolcularımıza ilk günden beri güveniyoruz. Portekiz maçından sonrada söyledik. Çok şükür bizi mahcup etmediler. En Büyük Türkiye” diye sözlerini tamamladı.