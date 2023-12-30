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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa mı etti? Sağlık durumu nasıl? TFF yetkililerinden bilgilendirme

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#Mehmet Büyükekşi#TFF#TFF Başkanı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa mı etti Sağlık durumu nasıl TFF yetkililerinden bilgilendirme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 00:36

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa kararı aldığı iddia edilmişti. TFF yetkililerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Yetkililer ayrıca otele ambulans gelmesi üzerine Büyükekşi'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme de geçti.

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Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad'daki Süper Kupa maçı için sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'a dönmek için harekete geçerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaşanan krizin ardından istifasını hazırladığı kulislerde yayılınca, bu konuda bir açıklama geldi. 

TFF yetkilileri, Mehmet Büyükekşi’nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söylediler.

OTELE AMBULANS GELDİ, SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra Mehmet Büyükekşi'nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi. Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi'nin yanına giderken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı.

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#Mehmet Büyükekşi#TFF#TFF Başkanı

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