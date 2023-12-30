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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'a döndü! 'Gereken açıklama yapıldı'

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#Süper Kupa#TFF#Mehmet Büyükekşi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 16:26

Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'a geldi. Büyükekşi, havalimanından çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al - Awwal Park’ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na geldi. Havalimanı çıkışında direkt aracına binen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı. Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.

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#Süper Kupa#TFF#Mehmet Büyükekşi

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