TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi

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Mevcut TFF Başkanı ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi’nin, diğer aday İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarıştığı TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde yapıldı.

Genel kurulda TFF başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı.

Başkan Büyükekşi, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki hesap ve faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Öte yandan, federasyonun 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemindeki tahmini bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

TFF Yönetim Kurulu'na da gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.