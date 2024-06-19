TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gürcistan maçının perde arkasını anlattı: Çocuklara 'Tarih yazacaksınız' dedim!

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Futbolda, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlara katılmak her zaman önemlidir ve kutlanması gereken bir başarıdır. Hele hele bu turnuvalarda maç kazanıyorsanız sevinciniz bir kat daha artar. Yendiğiniz rakibin kim olduğunun pek bir önemi yoktur. Tüm dünyanın takip ettiği bir şampiyonada ulusunuzun fertlerinden oluşan milli takımınız başarılar elde ediyorsa, gururlanırsınız. Yüzünüzde gülücükler açar. Yürüyüşünüz bile değişir. Hayata daha pozitif bakarsınız.

Dün, Düsseldorf’ta sohbet toplantısında bir araya geldiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin haleti ruhiyesi de aynen böyle idi. Daha önce defalarca görüştüğümüz Büyükekşi’yi ilk kez bu kadar neşeli ve keyifli gördüm. 1 saat 45 dakika süren sohbetimizde Büyükekşi, Gürcistan maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olayları anlatırken, milli takımımızın geleceğine yönelik iddialı ifadeler kullandı:

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"TÜRKİYE'YE ÇİFTE BAYRAM YAŞATALIM DEDİK, BAŞARDIK"

Genç ve potansiyeli yüksek bir milli takımımız var. Gürcistan’ı yenip milletimize çifte bayram yaşatalım dedik, çok şükür başardık. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. Halkımıza ‘milli takım forması ile milli maçlara gelin’ çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna yüzde 100 uydu. ‘Kırmızı giyinin, Dortmund Stadı’nın ‘Sarı Duvar’ını Kırmızı Duvar yapın’ dedik, yaptık. Taraftarlara teşekkür ederiz; her yer kırmızı beyazdı. Maçtan önceki Taraftar Yürüyüşü de muhteşem oldu. Hep ‘Almanya’da evimizde oynayacağız’ dedik, öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk’tü.

Futbolcularımıza maçtan önce, ‘Tarih yazacaksınız, çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak’ dedim. ‘Hep 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008 konuşuluyor, siz de EURO 2024’ü konuşturun’ dedik. Yüksek karakterli, iyi bir takımımız var. Cumhurbaşkanımız maçtan sonra hepsiyle konuştu, tebrik etti.

"PORTEKİZ'E KARŞI DAHA FARKLI OYNAYIP ONLARI DA YENMELİYİZ"

Kerem Aktürkoğlu’nun attığı üçüncü golün önemini biliyoruz. Averaj için önemli. Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz; çıkmak yetmez, birinci olarak çıkmalıyız. Ama hoca adım adım düşünüyor. Hedef büyük ama küçük küçük adımlar. Şampiyonaya katılan takımlar çok güçlü. Yediğimiz gol de çok kötüydü. Bu gol bize yakışmadı. İptal edilen golümüz de milimetrik. Skor 2-0 olsa maç o dakikada kopardı. Bundan sonraki rakibimiz Portekiz’e karşı resmi maçlarda galibiyetimiz yok. Bu sefer daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız.

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"MONTELLA AİLESİYLE BİLE GÖRÜŞMÜYORDU"

Hazırlık maçları sonrası Vincenzo Montella’ya eleştiriler başladı. Hocamız Gürcistan maçından önce çok konsantreydi. Avrupa Şampiyonası’nda futbolcu olarak oynarken hayali, şampiyonada hoca olarak da bulunmakmış, dolayısıyla bu turnuva onun için ayrı bir öneme sahipti. Hoca, ailesiyle bile görüşmüyormuş. O nedenle maçtan önce tek gittim görüşmeye. Doğum günüydü, pasta kesildi.

"BEŞİKTAŞ, SEMİH İÇİN ELEŞTİRDİ AMA ŞİMDİ A MİLLİ TAKIM'DA"

Türkiye'deki kamptan beri A Milli Takım ile Ümitler beraber kamp yapıyor. Ümit Milli Takım’ın amacı, A Milli Takım’a oyuncu yetiştirmek. O zaman iki takımın hocaları birlikte çalışacak. Ümitlerin sorumluluğu da A Milli Takım hocasında olacak. İtalya ve Polonya ile yaptığımız hazırlık maçlarından sonra A Milli Takım’da az oynayan futbolcular ile Ümitler maç yaptı. Avrupa Şampiyonası başlayınca Ümitler geri döndü. Zamanında Semih Kılıçsoy A Milli Takım’dan Ümitler’e gönderildiğinde Beşiktaş çok eleştirdi ama Semih, Ümit Milli Takım’da gol attı. Şimdi Semih A Milli Takım’da. Bu işler bir günlük değildir.

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"BİZE İLKOKUL ÖĞRETMENİ GİBİ ALTYAPI ANTRENÖRLERİ LAZIM"

Bir ilkokul öğretmeninin 'Lise öğretmeni olacağım' diye bir hedefi olabilir mi? O ilkokul öğretmeni. Çocuğu 6 yaşında alıyor, okuyup eğitiyor, zamanı dolunca gönderiyor, başka çocuklarla yeniden başlıyor. Futbol altyapılarında bize böyle hocalar lazım. Görev yaptığı bölümde çalışmaya devam edecek. Akademideki hocalar asgari ücret alıyor. Buna bir standart getirmek istiyoruz. Kulüplere, altyapılarında kullanmaları için yüzlerce milyon liralık kaynak yarattık. Tesis olmadan çocuk yetiş mez. Sonra ‘Federasyon kötü’ deniyor. Tarla olmazsa tohumu nereye atacaksınız? Almanya’da tesisi olmayan kulübü bir üst lige almıyorlar.

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"EURO 2032'NİN TAKIMINI KURUYORUZ"

Hep söylediğim gibi; ev sahipliği yapacağımız EURO 2032’nin milli takımını kuruyoruz. Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız sekiz sene sonra daha da tecrübelenecek. Bunların arasına katılacak 1-2 oyuncu daha olacak. Anlık değil, sürdürüle bilir başarı önemli.

"DÖVDÜĞÜMÜZ HAKEM EURO 2024'TE İKİNCİ MAÇINA ÇIKACAK"

‘Federasyon seçimi haziranda olsun’ dendi. Kardeşim milli takım var. Montella’yı ben getirmişim. Belki yeni gelenle anlaşamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı. Yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Dövdüğümüz hakem (Halil Umut Meler) Avrupa Şampiyonası’nda ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiçbir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor.

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