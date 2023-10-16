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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'teki hedefi açıkladı

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#Mehmet Büyükekşi#TFF#Milli Takım
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024teki hedefi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 00:43

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 biletini aldığımız 4-0'lık Letonya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'e katılmayı garantilediğimiz 4-0'lık Letonya karşılaşması sonrasında konuştu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları;

Çok mutluyuz, çok şükür. Cumhurbaşkanımız aradı ve tüm takımı tebrik etti. EURO 2024'te hedef başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha yükseklere gitmek. Geçici değil, sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız.

REHAVETE KAPILMAMALIYIZ

Rehavete kapılmamalıyız. Üç günden beri uyarıyoruz 'Aman hocam, okyanusu geçip, denizde boğulmayalım' diye. Çok şükür.

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#Mehmet Büyükekşi#TFF#Milli Takım

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