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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret etti

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#Beşiktaş#TFF#Mehmet Büyükekşi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 16:30

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Beşiktaş Kulübü ile devam etti.

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Mehmet Büyükekşi’nin TFF Yönetim Kurulu Üyelerinden; Başkan Vekili Murat Aksu, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, Mali İşler Sorumlusu Erman Kalkandelen, 1. Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya ve yedek üye Murat Şahin ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ev sahipliği yaptı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret etti

Önce siyah beyazlı kulübün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni gezerek incelemelerde bulunan Mehmet Büyükekşi, daha sonra Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da yer aldığı toplantıda, Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ve Beşiktaş Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi’nin altyapı çalışmaları ve siyah beyazlı kulübün Fulya’da bulunan altyapı tesisleri ile ilgili sunumunu dinleyerek bilgi aldı.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret etti

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun hem milli takımlar hem de kulüp bazında sürdürülebilir başarılar elde edebilmesi için kendi öz kaynaklarına eğilmesi ve kulüplerin mevcut altyapılarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz de bu kapsamda Futbol Akademisi projemizi hızla hayata geçirmek için gereken adımları atıyoruz. Bunu bir zorunluluk olarak getireceğiz ama kulüplerimizin altyapıya ayırmaları gereken finansman konusu da masamızda. Bir süredir kulüplerimizi ziyaret ederek altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler alıyoruz, fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bugün de Beşiktaş Kulübümüzü ziyaret ettik. Ziyaretlerimize diğer Süper Lig kulüplerimizle devam edeceğiz.” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kendilerine kulübümüzün altyapısı ve altyapı çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Altyapıdaki oyuncularımıza birçok başlıkta eğitimler veriyoruz. Beşiktaş olarak tarihimiz boyunca altyapısına önem veren bir kulüp olduk. Bunun da böyle devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ” şeklinde konuştu.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret etti

Daha önce Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nü ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamındaki incelemelerine Süper Lig'in diğer kulüplerine yapacağı ziyaretlerle devam edecek.

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#Beşiktaş#TFF#Mehmet Büyükekşi

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