TFF Başkanı İbrahim Hacısmanoğlu: Yabancı hakeme 'asla' demedim

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakemle ilgili henüz bir karar alınmadığını, ‘asla yabancı hakem olmayacak’ şeklinde bir söyleminin olmadığını belirtti.

Hacıosmanoğlu, önceki gün kendisine atfedilen “Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz” sözlerinin kendisine ait olmadığını kaydetti. Bu sözler özellikle, G.Saray-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından kendisi de derbilerde yabancı hakem isteyen Beşiktaş camiasından tepki görmüştü. Siyah beyazlı taraftarlar dün Gaziantep maçında ‘Derbide Türk hakem istemiyoruz’ tezahüratı yaparken yönetim kurulu üyesi Orhan Özalp “Beşiktaş olarak önümüzdeki iki derbi maç için TFF’den yabancı hakem talebimize olumlu yanıt vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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KESİN BİR KARAR YOK

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada “Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem hepiniz duyarsınız. Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız. Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem konusunda alınmış kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız” diye konuştu.