TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dünya Kupası hayali: 'Bir bakmışsınız şampiyon dönüyoruz!'

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 22:58

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya galibiyetinin ardından konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Romanya’yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finaline yükseldi.

Mücadelenin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalar yaptı. 

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları;

"USTA AYAKLAR KİLİDİ AÇTI"

Romanya tamamen kapandı ama usta ayaklar kilidi açtı. ABD'ye gideceğimize en başından bu yana inanıyoruz. Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz.

"TARİHİN EN KARAKTERLİ KADROSU"

Tarihin en karakterli kadrosu. Hocaya teşekkür ediyorum aile ortamı kurduğu için. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız.

"BİR BAKMIŞIZ AMERİKA'DAN KUPAYLA DÖNÜYORUZ"

Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım, 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım' dedi, Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup Amerika'dan dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır

