×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni sezon mesajı: 'Bize düşen görev...'

Güncelleme Tarihi:

#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Süper Lig
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlundan yeni sezon mesajı: Bize düşen görev...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 12:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2024-2025 futbol sezonu öncesinde yayımladığı mesajda "güven" vurgusu yaptı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı.

Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu "Bize düşen görev dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak renk ve forma ayırt etmeksizin güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınGalatasaray Başkanı Dursun Özbekten sert sözler ve transfer açıklaması: Ahlaksızlar, masanın altından çıkın | Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhne gelen teklifler...Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler ve transfer açıklaması: Ahlaksızlar, masanın altından çıkın | Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'e gelen teklifler...Haberi Görüntüle

TFF Başkanı’nın mesajı şöyle:

"Türk Futbol Ailesinin değerli üyeleri, Her zaman açıkça ifade ettiğim gibi futbolun patronu kulüplerimizin değerli başkanları, gerçek sahibi de tribünleri dolduran barış ve kardeşlik duygularıyla futbola coşku katan taraftarlar ve futbolseverlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bize düşen görev dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak renk ve forma ayırt etmeksizin güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır. Çıktığımız bu yolda kendimizden emin olarak tarafsız ve ilkeli bir şekilde ilerleyeceğiz. Türk Futbolunun marka değerini uluslararası alanda hak ettiği seviyeye çıkması için birlikte çalışacağız. Tribünlerde ve ekran başında futbol oyununun güzelliklerini izleyeceğimiz yeni sezonda, bölgesinde futbolun da lideri olmayı hedefleyen Büyük Türkiye’ye yakışır adil oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve bilinçli davranmaya davet ediyorum. Böylece Milli Takımlarımız ile daha da gurur duyacağımız ve hak ettiğimiz başarıları elde edeceğimiz günlerin de zemini oluşacaktır.2024-2025 futbol sezonunda tüm kulüplerimizin, futbolcuların, teknik ekiplerin, hakemlerin ve taraftarların sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmelerini, Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizin de ülke puanımızı yükseltecek başarılar elde etmelerini dilerim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!