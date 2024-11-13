TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı VAR açıklaması: Kulüpler Birliği'ne bırakmaya hazırız!

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Hacıosmanoğlu ve Arat, görüşme sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. TFF Başkanı, özellikle yabancı VAR hakemi konusuna değindi ve kulüplerin isteğini duyurdu.

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İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri:

"YABANCI VAR HAKEMİ İÇİN..."

"VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatif planlara bakacağız."

"YAPAMAZSAK BIRAKIRIZ"

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"MHK'yi kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder."

Hasan Arat'ın açıklamaları işe şu şekilde:

"AÇIKÇA SÖYLEDİK"

"Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil, net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız, camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor."

"VAR'DA YABANCI İÇİN ISRARLIYIZ"

"Hakemler duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana gelir. Avrupa'da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye'de daha adaletli olunmalı. VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş bu konuda sıkıntılı."

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"İYİ ŞEYLER OLACAK"

"Kendi iç meselelerimizle ilgili de basın toplantısı düzenleyeceğim. Lig bitmedi, ligin adil bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Avrupa'da önemli maçlarımız var. Tel Aviv kararı konusunda sürekli sayın başkan ile görüştük. UEFA Başkanı geldiğinde, bizleri de davet etti. Türkiye'de iyi şeyler olacak, futbolda iyi şeyler olacak. Beşiktaş'ta belli kırılmalar yaşanmıştır, üzülmüştür... Kötü oynadığımız bir maçta hakeme sığınmayız. Ancak hakem hatası ile kırılma yaşadığımızda, bunu söylemekten kaçınmayız. Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim."