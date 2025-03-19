TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem yanıtı!

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Beşiktaş Kulübü’nün, 29 Mart’ta sahasında oynayacağı Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetmesi konusunda ısrarı sürerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) cephesinden bu konuda net bir açıklama gelmiş değil. Son olarak Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp “Beşiktaş olarak önümüzdeki iki derbi maç için TFF’den yabancı hakem talebimize olumlu yanıt vermelerini istiyoruz” derken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “Yeniden değerlendirme yapacağız” dedi.

DERBi MAÇA DAHA VAR

Dün TFF ve TOGG arasında imzalanan milli takımlar sponsorluk törenine katılan Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusundaki sorulara yanıt vermedi. Hacıosmanoğlu “Gündemimiz şu anda TOGG... Şimdi sırası değil, maça daha var. Bakarız konuşuruz” demekle yetindi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak ise Ekol TV’ye yaptığı açıklamada yabancı hakem konusu ile ilgili kararı milli aranın ardından vereceklerini açıkladı. Kavak “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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