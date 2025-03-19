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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem yanıtı!

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Yabancı Hakem
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlundan yabancı hakem yanıtı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

Başkan Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü’nün derbide yabancı hakem talebi konusunda ilerleyen günleri işaret etti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Kavak da bu konuyla ilgili kararı milli maç arasının ardından vereceklerini açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü’nün, 29 Mart’ta sahasında oynayacağı Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetmesi konusunda ısrarı sürerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) cephesinden bu konuda net bir açıklama gelmiş değil. Son olarak Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp “Beşiktaş olarak önümüzdeki iki derbi maç için TFF’den yabancı hakem talebimize olumlu yanıt vermelerini istiyoruz” derken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “Yeniden değerlendirme yapacağız” dedi.

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DERBi MAÇA DAHA VAR

Dün TFF ve TOGG arasında imzalanan milli takımlar sponsorluk törenine katılan Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusundaki sorulara yanıt vermedi. Hacıosmanoğlu “Gündemimiz şu anda TOGG... Şimdi sırası değil, maça daha var. Bakarız konuşuruz” demekle yetindi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak ise Ekol TV’ye yaptığı açıklamada yabancı hakem konusu ile ilgili kararı milli aranın ardından vereceklerini açıkladı. Kavak “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Yabancı Hakem

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