TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması ve Montella itirafı!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'un canlı yayınına katıldı ve gündemdeki konular hakkında konuştu.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun öne çıkan açıklamaları;

Macaristan'ı eleriz. İstediğimiz kuralardan bir tanesiydi. Bu takım çok daha büyük işler yapacak. Okyanusları geçtik ama ırmakta boğulduk. Talihsiz bir maç oldu. Orada direkt A Ligi'ne çıkacaktık ama Dünya Kupası elemeleri oynamadan play-off oynayacaktık. Allah nasip etmedi. İzlanda ve Galler maçlarında verdiğim skor tuttu. Galler ile 0-0 kalmamız hayal kırıklığı yaratmadı bende. Karadağ'a yenildik, yapacak bir şey yok.

ÇIKIP YENMELİYDİK

Karadağ başkentindeki zemin daha kötü olduğu için UEFA oraya aldı maçı. Bunlar mazeret değil. Çıkıp yenmeliydik. Sonuçta Karadağ ile oynuyorsunuz. Bunu yol kazası olarak göreceğiz. Kardeşlerimiz bunu Dünya Kupası Elemeleri'nde telafi eder.

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SALINCAKLAR HAVADA UÇIŞTU

Kulüpler kavga etmezse devletle olan işlerini daha kolay halleder. Biz kulüp başkanları ile sürekli konuşuyoruz. Marka değerini korumak lazım. Yayıncı geliri 500 milyon Dolar'dan 180 milyon Dolar'a düştü. Neden 1 Milyona çıkmadı. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptığımız gün başkanlar birbirlerine söz verdiler. Mutabık kaldılar konuşmayacaklarına dair. Kurumsal olarak camialarımızı rencide edici açıklamalar yapmayacaklardı. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar, kuşlar havada uçuştu. Bunların kimseye faydası yok. Kavga etme görüntüsünü verince insanlar irrite oluyor.

MONTELLA İTİRAFI

Montella'nın oyuncularla muhteşem bir ilişkisi var. Bir aile ortamı var. Bizim de aramız iyi, biz kendisini seviyoruz. İtalyanlar ile frekansımız tutuyor. O da bizi seviyor. Şu anda güzel bir aile ortamı var. İnsanlar hocanın gittiğini düşündüler. Hatta tazminatını da yazdılar. Adana Demirspor'da oynarken 'Roma'dan teklif gelirse giderim maddesi koymuştu ama milli takımda bu madde yoktu. Roma konusuyla ilgili bizimle konuşmak istedi. Böyle bir teklif geldiğini söyledi. Ama hoca kendisi bize konuyu anlattı. Bize, 'bazen tekliflere hayır demeyi bilirim yarın beni kovacaksanız, Roma'ya gideyim' dedi. Biz kendisine iki maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Ben kaldığım sürece seninle devam edeceğiz dedim. Roma'nın teklifini reddedip bizimle devam etme kararı aldı.

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GALATASARAY'IN SPONSORLUK ANLAŞMASI

İsmi haber portalı diye geçiyor. Biz o toplantıyı yaptığımız zaman Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasına bir haber portalı adıyla geçtiği için müsaade ettik. Hatta şöyle bir şey oldu. Toplantı yaptık. Dursun başkan 'Biz bu anlaşmayı yaptık ama paralar 100, 150, 200 para parça gelince hemen iptal edin dedim. İptal edildi' dedi. Para parça gelince hemen kapatılmış. Biz sorumluluk size ait diye izin verdik. O gün olay patladıktan sonra 2 kulüple daha anlaşmışlar. Adamlar o kadar adanmışlar ki Federasyon ne kadar ceza keserse kessin o kadar öderiz demişler. Reklamını yaptılar. Bunu engellememiz lazım. Adı geçen kulüplerin stadyumlarında ledlerde reklamını yaptılar. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi. Biz cezayı kestik. Spor bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi.

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YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz.

MHK'YI DEVRETMEYE AÇIĞIZ

Bu MHK'yi Kulüpler Birliği'ne verelim diyoruz. Onun formülü var. Bir şirket kurulsun ve o şirket üzerinden yönetilsin. Sadece VAR'ı değil, orta hakemi de yabancı alsınlar. Biz paralarını da öderiz. Birbirlerini çok seviyorlar, gelsinler yönetsinler hakemleri. Samimi söylüyorum, biz açığız bu konuya. Ortak yapmayalım gelsinler kendileri yapsınlar. Biz devretmeye açığız. Biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Biz de oturup eleştiririz nasıl atarlar o hakemi diye.

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BİR PARALEL YAPI

Hakem akademisi diye bir akademi kurdular MHK'nin üzerine o da bir paralel yapı. Bu bugünün sorunu değil, dünün de sorunu değil. Çok eskilerden gelen bir sorun. Dernek kurabilirler ama bunun bir şikayeti bana gelirse farklı davranırım. Faal hakemler derneğine üye olup aidat vermeyen maç alamıyor, terfi alamıyor, yukarı çıkamıyor... Bunun bir ufak emaresini gördüğüm anda öteki frekansıma geçmek çok kolay oluyor.

HAKEM PERFORMANSLARI

Geçen seneyle kıyasladığınız zaman hakem performansları aynı mı? Alınması gereken kelle... MHK Başkanı çalışmak istediği kişiyi alıyor, istemediğini gönderiyor. Onların yaptıklarına destek vermeye devam edeceğiz. Bizim bir sürü pırıl pırıl çocuklarımız var. Bunların eksiklerini tamamlayıp karakterli bir şekilde maçları yönetmesini sağlayamıyorsak hiç bu işi yapmayalım. Bu hemen yapılacak bir iş değil. Ayrık otları temizleyip yemyeşil çimlerin üzerinde çıplak ayakla yürüyeceksiniz. "Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan'a yaptığımız bir haksızlık yok. İkisini de beğeniyorum. Genç hakemlerimize de örnek olacaklar ve yardımcı olacaklar.

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İnşallah Kulüpler Birliği teklifimizi kabul eder ve sorumluluğu alır üzerimizden. Çok önemli hayata geçirmek istediğimiz projeler var. Biz otururuz o projeleri konuşuruz. Hakemleri de oturur orada eleştiririz. Bize inanmıyorlarsa gelip alsınlar. Ekonomik kısmını düşünmesinler.

BİZE KİMSE YÖN VEREMEZ

Bir kulübümüz resmi olarak açıklama yaptı. "Federasyona yapılan ziyaretler meyvesini verdi' gibi şeklinde açıklama yaptı. İsim vermeye gerek yok. Defalarca söyledim bunu. Onlar kendini bilir. Bize bağırmakla, çağırmakla, konuşmakla kimse yön veremez. Biz bildiğimizi yaparız. Kapımız açık, herkesi dinleriz. O zaman insanın aklına şu geliyor. Daha önce böyle mi oluyordu? Siz daha önce o meyvelerden faydalandınız mı da aynı şeyi düşünüyorsunuz? Bizim kapımız her kulübe açık. Beşiktaş Kulübü Başkanı yöneticileriyle birlikte geldi. İletişim burada. Hatamız varsa kabul edeceğiz. Gelinen gidilen ziyaretlerin arkasından bir şey aramayın.