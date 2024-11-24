TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiaları ile ilgili açıklama!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sosyal medyada çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hacıosmanoğlu ayrıca böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimalinin olmadığına da vurgu yaptı.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması;

Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

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Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı