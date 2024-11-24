×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiaları ile ilgili açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Hacıosmanoğlu#Süper Lig
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlundan istifa iddiaları ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 19:00

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sosyal medyada çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hacıosmanoğlu ayrıca böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimalinin olmadığına da vurgu yaptı.

Gözden KaçmasınHakim Ziyeche sert sözler: Kimseyi uğraştırma ve ayrılHakim Ziyech'e sert sözler: 'Kimseyi uğraştırma ve ayrıl!'Haberi görüntüle

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması;

Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Haberin Devamı

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Hacıosmanoğlu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!