TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray'a hakem yanıtı! Derbide 'kural hatası' var mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Türk futbolunun gündemi hakkında canlı yayında açıklamalar yaptı.

İşte Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri;

"BÖYLE Bİ YÖNETİM HİÇ OLMADI"

Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var. Özerk bir federasyonumuz ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı! TFF Başkanı olarak fayda sağlayamıyorsanız, bu unvanla toplumun içinde dolaşmanın bir anlamı var mı? O zaman bırakacaksınız, başkası yapacak bu işi!

"BİAT ALIŞKANLIĞINI KALDIRDIK"

Yöneticilerin bazı söylemlerine hak veriyoruz. Ancak biz bir devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. En değerli hakemimiz arkadaşlarıyla konuşuyor... 'Başkana biat edeceğiz ama kalacak mı, gidecek mi belli değil' dedi. Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık. Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı. Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş... Biat alışkanlığını kaldırdık! Ben bunu hakemlerden istemiyorum! Sahada sahanın hakimi hakemler... Kendi şerefini, aile şerefini, ilinin şerefini ve çalıştığın kurumun şerefini koruyacaksın. Bunun dışında biata ne gerek var?

"HAKEM EĞİTİMİNE BAŞLADIK"

Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar.

"VAR'DAKİ HATAYI SIFIRA İNDİRMELİYİZ"

VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek!

HAKEM ARDA KARDEŞLER





Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı.

"DERBİDE KURAL HATASI YOK!"





Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası.

"İNSANLAR BASKIYI BIRAKSIN"

Bir anda olacak bir şey değil, saldırılar devam ettiği sürece hakemlerin adaletli olması mümkün değil. Zaman tanısın kamuoyu, insanlar baskıyı bıraksın. Herkesin ciğerinin kaç gram olduğu belli. Maçın hakemi açıklanıyor. Bir sürü sitem oluyor. Bir yönetsin maçı önce, bir görelim. İmtiyaz bekleyenler yok mu? Var. Bizim kişisel olarak kimseyle münasebetimiz yok. Bana bir adım gelen on adım gideriz. Federasyon yönetme yeri. Elbette bunu yönetirken, üst perdeden bakarız anlayışımız yok.

"LİMİTE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"





Tek tip futbolcu sözleşmesini hayat geçirdik. Aksine hareket eden futbolcu ve kulübe çok ağır cezalar var. Limit konusuna da çok önem veriyoruz. Aklınıza gelmeyecek kulüplerin UEFA ve FIFA'da sıkıntılar yaşama ihtimali var.

"KİMSEYE MAVİ BONCUK DAĞITMIYORUZ"

TFF'de harcadığım 15 aylık mesaiyi, kendi işim için harcamadım! Her gün 09:00'da gidiyoruz. Kimseye mavi boncuk dağıtmıyoruz! TFF'de kalmak için kimseye boyun eğme gibi durumumuz yok.

"İSRAİL'İN MEN EDİLMESİ İÇİN MEKTUP YAZDIM"

İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SONRASI...

Trabzonsporluluğumu kimse sorgulayamaz! Fenerbahçe maçından sonra 'Trabzon'a nasıl girecek?' dediler! Sabah 08:00'e uçak bileti aldım ve Trabzon'a gittim? Tepki mi? İnsanlar halimi, hatırımı sordu ne tepkisi olacak?

"YABANCI ÇÖPLÜĞÜNDEN KURTULMAK LAZIM"

Türkiye'yi yabancı çöplüğü olmaktan kurtarmak lazım. Yerli havuzunu iyileşmiş bir hale getirmeliyiz. Adam kahvehane açamıyor ama kulüp açıyor ve orada oyun oynatıyor. Çocukların duş alma yeri yok, şartlar ilkel... Alman modelini örnek aldık, belki amatör takımların birçoğu gidecek. BAL kuruldu, bunun ne katkısı var? Hiçbir faydası yok! 3. Lig'de yaş sınırı getirdik, 37 yaşında futbolcu oradan buradan düşmüş oraya ve hala oynamak istiyor!

"VAR'I DA İZLETMEK İSTEDİK"

TFF Başkanı olarak değil, insan olarak bile insanların konuşmasından yanayım. Kurallar izin veriyorsa, hakemler konuşabilir. VAR odasını canlı yayınlamak istedik ama kurallar izin vermedi. VAR'ı da herkes izlesin, sahadaki hakemi izliyor insanlar...

LIVERPOOL MAÇI





Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı futbolu bilmiyor diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. 40 seneyi pozisyon pozisyon anlatırım. Dursun ağabey ile kura çekimindeydik. 'Gruptan çıkar' demişim. 32 takım var, grup değil mi? Grup mu var diye alay ettiler. 1. torbadan 4 takım var. PSG, Barcelona, Real Madrid, Liverpool. Bu torbadan kimi istersiniz siz? Bizim dönemimizdeki Liverpool efsaneydi! Barcelona veya Real Madrid mi vardı o zaman? İnanarak söyledim... Okan Hoca ve Galatasaraylı futbolcularımız bizi mahcup etmedi."

"BÜNYEMİZ KABUL ETMEZ"

Türk futbolu bizden memnunsa, göreve devam ederiz. Düşündüklerimizin %20'sini hayata geçirdik. Önceki federasyonlar gibi 'Bana imza verin, aday olacağım' demem. Benden memnunsa insanlar aday olurum. Diğer türlüsünü bünyemiz kabul etmez!